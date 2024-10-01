Квартиру актрисы Васильевой с дорогим антиквариатом и иконами залили соседи

Ценные предметы искусства оказались смыты водой во время потопа, устроенного соседями в квартире российской актрисы Татьяны Васильевой. Об этом рассказал сын артистки Филипп Васильев в беседе с телеканалом «НТВ».

«Затопило всё, затопило совершенно всё. Вызвали организацию, которая должна составить этот акт. Там все картины, всё в воде. Я такого не видел. И парики, и платья», — сокрушался сын Васильевой.

По данным канала, у соседей, живущих в квартире над актрисой, прорвало трубу. Из-за этого горячая вода проникла в жилище Васильевой, промочив потолок, стены и полы. Пострадала проводка, отделка, дорогой паркет и картины.

У Васильевой хранилось множество предметов искусства: иконы, посуда и французская антикварная мебель, которую артистка реставрировала за свой счёт, потратив сотни тысяч рублей. По словам её сына, неизвестно, сможет ли страховка покрыть ущерб.

Другие жильцы рассказали, что всему виной некачественные трубы, которые должны были рано или поздно поломаться. Исправить ситуацию не получилось, поскольку коммунальные службы не смогли попасть в квартиру Васильевой, где случилась авария.