Shaman анонсировал свадьбу с Мизулиной «летом какого-то года»
Shaman заявил, что их свадьба с Мизулиной пройдёт летом, но год не назвал
Shaman и Екатерина Мизулина. Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина
Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) в эфире программы НТВ «Центральное телевидение» сообщил о планах жениться на главе «Лиги безопасного Интернета» (ЛБИ) Екатерине Мизулиной. Правда, точную дату торжества артист пока не называет, с юмором процитировав своего друга Григория Лепса.
«Как говорит мой друг Григорий Лепс, свадьба будет летом, не знаю какого года, но будет летом», — сказал исполнитель, признав, что до женитьбы может пройти ещё много времени.
Ранее Shaman рассказал, что дома Екатерина Мизулина окружает его заботой: готовит ему еду, а также следит, чтобы певец правильно питался и следил за своей формой. Сам артист берёт на себя остальные домашние обязанности — гуляет с собакой и отвечает за уборку.