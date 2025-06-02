Shaman анонсировал свадьбу с Мизулиной «летом какого-то года»

Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) в эфире программы НТВ «Центральное телевидение» сообщил о планах жениться на главе «Лиги безопасного Интернета» (ЛБИ) Екатерине Мизулиной. Правда, точную дату торжества артист пока не называет, с юмором процитировав своего друга Григория Лепса.

«Как говорит мой друг Григорий Лепс, свадьба будет летом, не знаю какого года, но будет летом», — сказал исполнитель, признав, что до женитьбы может пройти ещё много времени.