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2 июня, 15:50

Shaman анонсировал свадьбу с Мизулиной «летом какого-то года»

Shaman заявил, что их свадьба с Мизулиной пройдёт летом, но год не назвал

Shaman и Екатерина Мизулина. Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина

Shaman и Екатерина Мизулина. Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина

Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) в эфире программы НТВ «Центральное телевидение» сообщил о планах жениться на главе «Лиги безопасного Интернета» (ЛБИ) Екатерине Мизулиной. Правда, точную дату торжества артист пока не называет, с юмором процитировав своего друга Григория Лепса.

«Как говорит мой друг Григорий Лепс, свадьба будет летом, не знаю какого года, но будет летом»,сказал исполнитель, признав, что до женитьбы может пройти ещё много времени.

Названа дата премьеры песни Shaman для Интервидения
Названа дата премьеры песни Shaman для Интервидения

Ранее Shaman рассказал, что дома Екатерина Мизулина окружает его заботой: готовит ему еду, а также следит, чтобы певец правильно питался и следил за своей формой. Сам артист берёт на себя остальные домашние обязанности — гуляет с собакой и отвечает за уборку.

Юрий Лысенко
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