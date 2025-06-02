«Это как бы твоё, но не твоё»: Вадим Галыгин впервые стал дедушкой
Комик Вадим Галыгин рассказал, что впервые стал дедушкой
Вадим Галыгин. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
49-летний комик Вадим Галыгин отметил своё новое положение. Его 25-летняя дочь недавно стала матерью, а юморист впервые получил статус дедушки.
Галыгин признался, что когда он впервые взял малыша на руки, у него возникли смешанные чувства.
«Самое прикольное – это когда ты берёшь на руки малютку, и это как бы твоё, но не твоё. Ответственность, гиперответственность такая», — описал свои эмоции Галыгин в эфире шоу Павла Воли.
В шутливой манере он добавил, что главным недостатком статуса дедушки является невозможность научить внука плохим вещам.
От брака с Дарьей Овечкиной у юмориста родилась дочь, которая и подарила внука. Также Галыгин является отцом двоих сыновей от второго брака с Ольгой Вайнилович.
Недавно знаменитый режиссёр Никита Михалков вновь стал дедушкой. У его сына Артёма Михалкова и Дарьи Баженовой появилась дочь, которую назвали Любой. Михалков отметил, что рождение внучки стало для него тринадцатым случаем, когда он стал дедом. Режиссёр также подчеркнул, что поддерживает тесные связи со всеми своими близкими.