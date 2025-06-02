«Это как бы твоё, но не твоё»: Вадим Галыгин впервые стал дедушкой

49-летний комик Вадим Галыгин отметил своё новое положение. Его 25-летняя дочь недавно стала матерью, а юморист впервые получил статус дедушки.

Галыгин признался, что когда он впервые взял малыша на руки, у него возникли смешанные чувства.

«Самое прикольное – это когда ты берёшь на руки малютку, и это как бы твоё, но не твоё. Ответственность, гиперответственность такая», — описал свои эмоции Галыгин в эфире шоу Павла Воли.

В шутливой манере он добавил, что главным недостатком статуса дедушки является невозможность научить внука плохим вещам.

От брака с Дарьей Овечкиной у юмориста родилась дочь, которая и подарила внука. Также Галыгин является отцом двоих сыновей от второго брака с Ольгой Вайнилович.