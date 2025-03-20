«Перешёл грань»: Продюсер раскрыл, почему Галыгин захотел уйти в тень

Юморист Вадим Галыгин стал известен благодаря участию в КВН и Comedy Club, однако спустя некоторое время он покинул проекты, из-за чего многие подумали, что комик предпочёл для себя другой путь. Тем не менее сейчас артист продолжает выступать, работать на ТВ и проводить корпоративы.

Продюсер Сергей Дворцов считает, что популярность Галыгина начала угасать, когда он стал спорить и негативно высказываться о своих коллегах по цеху. К примеру, сообщалось, что у него был конфликт с Гариком Мартиросяном на почве увлечения модным стендапом. Однако эта информация так и не нашла подтверждения.

«В его случае я могу сказать одно, что, скорее всего, просто он немного перешёл ту грань, когда популярность уже по полной программе у него пошла, и он захотел уйти в тень. Ещё бывает, что имеется дополнительный бизнес у таких артистов. Поэтому неудивительно, что он сошёл на нет», — приводит слова продюсера портал «Страсти».

Также Галыгин, как и многие артисты, работает на корпоративах. По словам Дворцова, пару лет назад юморист получал за мероприятие от 700-800 тысяч рублей.

Но есть и такие комики, карьера которых действительно с треском провалилась в пропасть на пике популярности. К примеру, Руслан Белый* до сих пор пытается добиться исключения из реестра иноагентов, однако его просьбы не удовлетворяют в суде.