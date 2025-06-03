Американский булли: всё о собаке, описание породы, характер, сколько стоит щенок Собака американский булли: описание породы, сколько стоит щенок американского булли, какие виды существуют, фотографии и характер собак, а также история появления породы. Особенности кормления, содержания и ухода американского булли — в материале Life.ru. 2 июня, 21:27 Американские булли выглядят как настоящие решалы, но обладают весёлым и игривым нравом. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alberto clemares exposito

Американский булли — собака грозная и внушительная с виду, но очаровательная и смешная. Она является потомком классических бойцовых псов, но при этом добродушия в ней хватит на всю семью. Животное демонстрирует свою силу и хватку только в том случае, если близким угрожает опасность. Как правильно воспитывать и содержать «ласкового и нежного зверя» — читайте дальше.

История появления породы

К прародителям булли относят как бульдогов — английских и французских, так и питбулей и стаффордширских терьеров. С 1980-х годов селекционеры намеревались вывести такого пса, чтобы он сочетал брутальную внешность с добродушным нравом компаньона.

Американских булли вывели из бойцовых собак. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Diego Thomazini

Над созданием животных работало много американских специалистов — в основном из Южной Калифорнии и Вирджинии. Будущей породе дали имя «булли», что в переводе с английского означает «хулиган, задира». Порода была признана в США в 2004 году, тогда же стали появляться племенные клубы.

Описание породы американский булли

Американский булли — довольно компактная и ловкая собака коренастого телосложения. Голова угловатая, тяжёлая, кажется массивной; череп — широкий, с выраженным лбом. Морда — широкая и увесистая, с выделяющимися мышцами в области щёк и чётким переходом от лба к морде, допустимы складки. Челюсти — крепкие, с ножницеобразным прикусом, свойственна «бульдожья» хватка. Обязателен полный зубной ряд. Грудная клетка бочкообразной формы, выглядит очень широкой из-за большого расстояния между конечностями.

Американские булли имеют довольно внушительный внешний вид. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Luxorpictures

Уши собаки всегда направлены вперёд, придавая встревоженный вид. Глаза — средних размеров, миндалевидные или овальные, посажены широко и глубоко. Хвост — крючкообразной формы, опущенный, никогда не заворачивается кольцом.

Виды

Виды булли отличаются ростом и телесложением:

Карманный (покет) — самый маленький булли.

Стандарт — считается эталоном.

Классик — того же роста, что и стандарт, но отличается более изящным сложением. Внешне больше других похож на стаффорда и питбуля.

Собаки группы XL превосходят сородичей ростом и сложением.

Окрас

У американского булли допустимы все возможные окрасы: чёрный, шоколадный, голубой, лиловый, краповый, тигровый, палевый. Окрасы — самой разной интенсивности, от светлых до тёмных оттенков.

Окрас американских булли варьируется от светлого до тёмного. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anna_Bondarenko

Вес и размеры

Мальчики типа покет — 36–43 см в холке, девочки — 33–40 см.

У типов стандарт и классик мальчики 43–51 см в холке, девочки — 40–48 см.

В группе XL мальчики 51–58 см в холке, девочки — 48–56 см.

Вес собаки варьируется от 30 килограммов у типа покет до 60 килограммов у представителей группы XL.

Здоровье

Заводчики американских булли так и не пришли к единому мнению об их здоровье, так как порода выведена не так давно. Булли отличаются крепким иммунитетом, но тем не менее подвержены некоторым болезням:

атрофия зрительного нерва;

дисплазия суставов;

проблемы с зубами;

катаракта.

Булли также подвержены сердечным патологиям, поэтому надо обязательно проводить ежегодный ветеринарный осмотр. Помимо того, не стоит пренебрегать прививками, а также обработкой от паразитов — глистов и клещей.

Уход и содержание

Рацион булли должен быть сбалансированным. Собаке можно давать как магазинный корм, так и натуральные продукты. Из натурального питания рекомендуется отварная говядина без соли. Булли полезны сезонные овощи и фрукты. Для шерсти и кожи собаки можно добавлять в еду столовую ложку растительного масла.

Щенка булли в возрасте до полугода кормят не реже пяти раз в день. До года количество приёмов пищи уменьшается до 3–4 раз. Взрослую собаку рекомендуется кормить не чаще двух раз в сутки. Псу нельзя жирное, солёное, острое, грибы, рыбу, картофель, лук и чеснок, сырое мясо и яйца.

Ротовая полость булли нуждается в очищении два раза в месяц из-за склонности к налёту. Следует взять собачью зубную пасту и проводить процедуру специальной щёткой или насадкой на палец.

Булли не следует часто мыть — достаточно одного раза в 2–3 месяца. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Julia Suhareva

Булли следует время от времени постригать когти — когтерезом для крупных пород. Собаке необходимы регулярные физические нагрузки. Питомцу будет полезно гулять в специальных жилетах с грузом.

«Американцы» не нуждаются в частом купании — иначе можно смыть защитный жировой слой. Собаку достаточно обтереть влажным полотенцем, а мыть питомца можно раз в два-три месяца.

Дрессировка

Малыша булли можно начинать воспитывать уже в два месяца — вопреки мифу о том, что щенков надо дрессировать с полугода. В это время можно приучать щенка ходить на пелёнку, играть со своими игрушками, не грызть вещи. Необходимо установить режим дня и потихоньку, в игровой форме, называть команды.

В три месяца нужно социализировать щенка и учить его гулять на поводке. Важно делать это как можно раньше, так как изоляция собаки в этот период приведёт к тому, что у неё начнёт развиваться трусость. В 4–5 месяцев — уже полноценно учить командам «сидеть», «лежать», «рядом». В возрасте полугода питомец может стать более строптивым, но здесь надо сохранять спокойствие и учить малыша регулярно, не допуская непоследовательности.

В воспитании булли надо проявлять терпение и твёрдость, так как собака чувствует иерархию, но очень любит похвалу. Агрессия и излишняя строгость могут пробудить в питомце инстинкты его бойцовых предков.

Характер собаки американский булли

Американский булли — очень игривая собака. Фото © Shutterstock / FOTODOM / gruzova.photo

Пёс-бодибилдер с бульдожьей хваткой — на самом деле забавный игрун. Булли — добродушные компаньоны, обожающие всех членов семьи. Но если питомец видит, что близким угрожает опасность, то он незамедлительно кидается на защиту. Также собака по характеру склонна к доминированию — поэтому нуждается в хозяине с сильной волей.

Сколько стоит щенок американского булли

Питомников булли в России не очень много, к тому же стоит учесть, что эта порода сама по себе не из дешёвых. Малыш от заводчиков стоит от 150 тыс. рублей. На популярном ресурсе объявлений цена щенка варьируется от 70 до 200 и даже 800 тысяч рублей.

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Американский булли и дети

Американские булли обожают детей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / KaliAntye

Американские булли отлично ладят с детьми и готовы играть с ними буквально часами. Можно быть уверенным — пёс-компаньон с радостью примет участие во всех детских забавах, а при необходимости встанет на защиту своего друга.

Американский булли и другие животные

Американские булли хорошо уживаются с другими питомцами при условии их должной социализации. При знакомстве булли с остальными псами рекомендуется проводить встречи на нейтральной территории и под контролем. Стоит следить за поведением животных и пресекать проявление агрессии.

При условии правильного знакомства и обучения булли смогут выстроить гармоничные отношения и с кошками.

Пахнет ли американский булли

Американские булли практически не пахнут, так как эта порода короткошёрстная. Неприятный запах возникает в том случае, если есть проблемы с гигиеной или собака больна. При должном уходе запах от собаки будет минимален.

В каком возрасте можно брать щенка американского булли

Щенка булли можно брать в 2–3 месяца. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ivanova N

Щенка американского булли можно забирать домой в возрасте около 2,5 месяца. В это время малыш уже не нуждается в материнском молоке и может быть привит.

Грызут ли булли мебель и другие предметы

Американские булли, как и остальные собаки, могут грызть мебель и другие предметы в том случае, если не получают должного внимания и не приучены к игрушкам.

Плюсы и минусы породы

Плюсы американских булли:

Американские булли — очень сообразительные собаки, хорошо поддающиеся обучению.

Булли — псы, которые подходят и семьям с детьми, и одиночкам.

Булли отличаются большой преданностью.

За собаками легко ухаживать и содержать, так как булли почти не линяют и не шумят.

Минусы американских булли:

Для воспитания булли требуется твёрдость характера, так как собака склонна к доминированию. По этой же причине порода не подходит начинающим собаководам.

Булли — одна из самых дорогостоящих пород.

Американские булли плохо переносят одиночество, так как являются компаньонами.

Булли могут быть склонны к частым простудам.

Авторы Екатерина Субботина