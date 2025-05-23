Корги: всё о собаке, описание породы, характер, сколько стоит щенок Собака корги: описание породы, сколько стоит щенок корги, какие виды существуют, фотографии и характер собаки, а также история появления породы. Особенности кормления, содержания и ухода корги — в материале Life.ru. 23 мая, 09:01 Корги — одна из самых популярных пород собак в мире. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bachkova Natalia

Вообще, когда мы говорим о корги, мы подразумеваем представителей двух разновидностей породы: вельш-корги пемброк и вельш-корги кардиган, каждая из которых имеет свои особенности. Обе породы берут свои корни из Великобритании и отличаются не только внешностью, но и поведением.

Вельш-корги пемброк, как правило, весит до 13,5 килограмма, тогда как вельш-корги кардиган может достигать 17 килограммов. Если говорить о продолжительности жизни, то тут тоже есть небольшие различия. Пемброки живут в среднем 12–13 лет в то время, как кардиганы могут прожить немного дольше — 12–15 лет.

Интересно, что представители этих двух видов породы отличаются не только внешним видом, но и характерами. Пемброки очень энергичные и эмоциональные, напоминают гиперактивных детей, которые способны увлечься чем угодно и склонны к безудержному веселью. Кардиганы, в отличие от них, обладают более серьёзным нравом и не так энергичны, хотя всегда готовы поиграть. Они спокойные компаньоны, которые могут долго лежать рядом с хозяином, и отлично подходят для участия в выставках благодаря своей сосредоточенности.

Тем не менее обе разновидности корги послушны, умны и хорошо обучаются, если уделять им достаточно внимания. Они тонко чувствуют настроение людей, быстро привязываются ко всем членам семьи, дружелюбны с маленькими детьми и хорошо уживаются с другими домашними питомцами.

История появления породы

Корги с давних времён были пастушьими собаками. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pchela Vladimir

Корги — это невысокие собачки с длинным телом и большими ушами, которые появились на свет примерно в X–XI веках. Их предки проживали в Уэльсе, отсюда и название породы, которое в переводе с валлийского значит «карликовая собака». По легенде, очаровательных животных подарили людям сами феи.

Корги известны своим хорошим характером и преданностью. С XII века и по сей день они выполняют роль пастухов, а в прошлом даже задействовались на перегоне гусей. Как мы уже ранее сказали, существует два вида вельш-корги: кардиган и пемброк, которые были скрещены в XIX веке. Первые щенки этих пород появились в семьях фермеров графств Пембрукшир и Кармартеншир.

В 1925 году был основан английский клуб любителей корги, и с тех пор популярность породы только росла. В 1933 году герцог Йоркский преподнёс щенка корги в подарок своим дочерям — Елизавете (будущей королеве Великобритании) и Маргарет. С тех пор наиболее известные вельш-корги обитают в королевской семье, и редкая их фотография обходится без этих пушистых компаньонов.

Описание породы корги

Корги-кардиган и корги-пемброк. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New style

Вельш-корги — это одна из самых популярных пород собак в мире, славящаяся своим уникальным внешним видом. Эти компактные и крепко сбитые собаки имеют короткие лапы и характерное «бочкообразное» тело, что придаёт им особую милашность. Благодаря своему дружелюбному и игривому характеру вельш-корги быстро завоевали сердца многих любителей собак.

Виды

Корги можно разделить на две основные породы: кардиганы и пемброки. Кардиганы отличаются более массивным телосложением, имеют тело с мягко изгибающейся спиной и подтянутым животом, а их задняя часть узкая. Пемброки, в отличие от них, являются более миниатюрными собаками с меньшей массой и менее растянутым корпусом, а также более лёгким костяком.

Корги могут быть рыже-белыми и трёхцветными. Фото © Shutterstock / FOTODOM / OlgaOvcharenko

Окрас

Кардиган имеет жёсткую и плотную шерсть, придающую ему аккуратный и гладкий внешний вид. Пемброк же отличается мягким подшёрстком и длинными шерстинками на груди и лапах, что делает его образ несколько всклокоченным и мохнатым.

Что касается окраски, кардиганы бывают тигровыми или мраморными, с редкими белыми пятнами, но белый цвет не может доминировать. У пемброков же встречаются рыжая, соболиная, палевая и трёхцветная (чёрно-подпалая) расцветки, при этом процент белых участков ещё ниже. Наиболее распространённые окрасы пемброков — рыже-белый и триколор.

Интересно, что щенки корги могут рождаться и серыми, но со временем их шерсть рыжеет, а вот распознать соболиный окрас в молодом возрасте бывает почти невозможно, так как чёрный налёт проявляется лишь с возрастом.

Вес и размеры

Пемброк и кардиган — это миниатюрные породы собак, отличающиеся крепким телосложением. Их размеры действительно впечатляют: высота в холке не превышает 25–30 см, а вес составляет от 10 до 13,5 кг. Стандарты выставочных представителей более строгие: девочки могут весить до 11,4 кг, тогда как мальчики — до 12,4 кг.

Здоровье

Как и любая породистая собака, корги нуждается в осмотре ветеринара. Фото © Shutterstock / FOTODOM / megaflopp

При выборе щенка корги важно учитывать некоторые особенности здоровья, характерные для этой породы. Владельцы могут столкнуться с несколькими распространёнными проблемами:

Заболевания позвоночника: у корги удлинённое туловище, что увеличивает риск травмирования позвоночника во время активных игр, особенно с большими собаками.

Болезнь фон Виллебранда: это генетическое заболевание вызывает спонтанные кровотечения из-за нарушений свёртываемости крови. К сожалению, в большинстве случаев помочь питомцу невозможно.

Эпилепсия: наследственное заболевание, проявляющееся судорогами. Владельцам следует быть готовыми к потенциальным приступам.

Дисплазия тазобедренного сустава: это состояние приводит к деформации суставов, что вызывает сильную боль и может привести к хромоте у собаки.

Дегенеративная миелопатия: это нейродегенеративное состояние, которое может привести к параличу конечностей, требует особого внимания от владельцев.

Фото корги

Отвлечёмся ненадолго от серьёзных тем и полюбуемся этими сладкими булочками:













Уход и содержание

Если вы стали владельцем щенка корги, первое, что нужно сделать, — обустроить для него удобное спальное место, например матрасик или лежак, который легко можно купить в зоомагазине. Корги — активные собаки, поэтому не забудьте приобрести для них различные игрушки, которые помогут направить их энергию в нужное русло.

Уход за шерстью корги требует регулярности. Используйте только специализированные шампуни для животных, чтобы сохранить здоровье и красоту шерсти. Вычёсывайте корги ежедневно, так как они линяют постоянно, начиная с 5–6 месяцев. Не забывайте также о гигиене: регулярно стригите когти, очищайте глаза и уши вашего питомца.

До проведения вакцинации, которая осуществляется в возрасте двух месяцев, щенка следует приучить к пелёнке, так как выгуливать пока его нельзя. А с самого начала прогулок постепенно и к поводку с ошейником. Для этого достаточно просто разместить новые предметы в его поле зрения, чтобы он привык к ним.

Прогулки для корги очень важны. Эта порода нуждается в активных физических нагрузках, поэтому выбирайте места, где можно отпустить питомца с поводка, чтобы он мог выпустить свою энергию. Это также помогает предотвратить проблемы с лишним весом.

Однако следует помнить, что корги не предназначены для прыжков, так как это может повредить их позвоночник и суставы. Будьте внимательны и останавливайте питомца, если он начинает слишком активно скакать.

Дрессировка корги

Корги — очень активная собака. Фото © Shutterstock / FOTODOM / sergey kolesnikov

Корги — это порода собак, известная своей отличной способностью к обучению. Они быстро запоминают команды и трюки, часто всего после нескольких повторений. Благодаря этому корги становятся популярными участниками различных соревнований, таких как аджилити и флайбол. Ум и послушание делают их отличными компаньонами для дрессировки, что приносит радость как хозяевам, так и самим питомцам.

Характер корги

Корги — это невероятно дружелюбные и весёлые собаки, которые завоевали сердца многих владельцев по всему миру. Они известны своей живостью и умом, что делает их лёгкими в дрессировке. Эта порода идеально подходит как для одиноких людей, так и для семей с детьми благодаря своей преданности и любви к человеку. Корги прекрасно ладят с детьми, оберегая их и защищая, при этом оставаясь ласковыми и игривыми. Их неуёмная энергия и доброта делают их отличными «нянями».

Корги жизнерадостны и легко обучаемы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dulova Olga

Сколько стоит щенок корги

Ценник на щенков корги начинается в диапазоне от 15 до 30 тысяч рублей. Многое зависит от родословной щенка и от заводчиков. На популярном ресурсе объявлений стоимость малыша вельш-корги из питомника от выставочных родителей варьируется от 30 до 70 тысяч рублей.

Популярные вопросы

Напоследок собрали для вас ответы на популярные вопросы, связанные с этой непростой породой:

Корги и дети

Как уже было сказано ранее, корги — отличный выбор для семей с детьми благодаря своему дружелюбному характеру и терпению. Эти небольшие собаки с радостью будут играть и присматривать за малышами, не проявляя агрессии. Однако стоит учесть, что корги любят контролировать всех, кто находится рядом, потому могут ходить за хозяином по пятам и даже кусать за ноги, особенно часто подобное происходит с детьми. Поэтому лучше не оставлять их наедине с маленькими.

Корги и другие животные

Корги не склонны к агрессии, но бесстрашны. Фото © Shutterstock / FOTODOM ABCDstock

Корги известны своим бесстрашием и могут проявлять доминирование, особенно в отношении птиц. Эта порода не склонна к агрессии и, если возникнет угроза, предпочтёт защищаться, а не нападать, но способна вступить в схватку с противником намного больше его. В новой обстановке с другими животными корги могут быть настороженными.

Кому подходят корги

Корги — это энергичные и дружелюбные собаки, обладающие врождённой интеллигентностью. Они отлично адаптируются к городской жизни и прекрасно чувствуют себя как в семьях с детьми, так и с одинокими владельцами. Эти собаки нуждаются в постоянном внимании и любви, обожают играть и могут стать верными друзьями для детей на протяжении всей жизни.

Когда можно забрать щенка домой? В каком возрасте?

Забрать щенка домой можно в возрасте двух месяцев после прохождения вакцинации.

Плюсы и минусы породы

Конечно, как и у любой другой породы, у корги есть свои плюсы и минусы. В заключение о них и поговорим.

Единственный полицейский-корги в России служил в Нижегородской области. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / corgi_police_dog

Плюсы породы корги

Дружелюбный и общительный характер. Корги легко находят общий язык как с людьми, так и с другими животными. Они подходят для семей с детьми, так как терпеливы и игривы.

Ум и обучаемость. Корги легко осваивают команды и трюки.

Компактные размеры. Корги — небольшие собаки, что делает их идеальными для проживания в квартирах.

Энергия и активность. Корги любят гулять и играть.

Минусы корги

Склонность к ожирению. Важно следить за рационом и обеспечивать питомцу регулярные физические нагрузки.

Упрямство. Иногда может потребоваться больше времени и терпения для обучения корги, чем для других пород.

Шумность. Корги могут быть довольно громкими и склонными к лаю.

Чувствительность к температуре. В жару корги могут перегреваться, а в холодное время года нуждаются в дополнительной защите.

Возможные проблемы со здоровьем. Корги могут иметь предрасположенность к определённым заболеваниям, таким как дисплазия тазобедренного сустава, и проблемы с позвоночником.

Корги на службе

Корги из-за их активности и бесстрашия привлекают на службу, например в полицию, хотя это порой приводит к курьёзам. Так, в Китае полицейский корги Фу Зай не сдержался и выхватил сосиску из рук ребёнка прямо во время патрулирования, за что был отправлен в отставку.

В российской полиции тоже служил очаровательный корги по кличке Рыжий. Он был аттестован в 2013 году в двухлетнем возрасте и работал в Управлении на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу. Пёс славился умением лучше всех распознавать наркотики любых видов. Рыжий вышел на пенсию в 2020 году, а через три года умер от старости.

Авторы Андрей Ананьев