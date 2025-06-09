Духов день 9 июня 2025: что можно и нельзя делать в День Святого Духа, чтобы не накликать беду

9 июня 2025 года православные отмечают Духов день — особый праздник, который продолжает торжества Троицы. Этот день окутан древними традициями и народными приметами, которые передавались из поколения в поколение. Что можно и чего категорически нельзя делать в этот священный понедельник — разбираемся с экспертами.

Что такое Духов день и почему его отмечают

Православный праздник Духов понедельник: традиции и значение. Фото © azbyka

Духов день всегда наступает на следующий день после Троицы и выпадает на понедельник. В народе его часто называют Духов понедельник или День Святого Духа. В 2025 году праздник приходится на 9 июня — ровно через 51 день после Пасхи.

Основные двунадесятые, великие праздники имеют особый устав. Согласно этому уставу, следующий день после таких праздников называют попразднством. В этот день вспоминаются и продолжаются события, связанные с главным праздником. Андрей Постернак Иерей, декан историко-филологического факультета ПСТГУ

Если Троица символизирует рождение Церкви и сошествие Святого Духа на апостолов, то Духов день посвящён почитанию самого Святого Духа как третьей ипостаси Троицы. Верующие в этот день особенно молятся о духовном просвещении и очищении души. Интересно, что именно с Духова дня в храмах возобновляются земные поклоны, которые не совершались с Пасхи. Также начинают читать особые молитвы — «Царю Небесный» и «Достойно есть», которыми открываются и завершаются все богослужения до следующей Пасхи.

Народные приметы погоды на Духов день 9 июня

Приметы и традиции на Духов понедельник 2025 года. Фото © Wikipedia / К. Трутовский

Наши предки внимательно следили за погодой в этот день, ведь она предсказывала характер всего лета. Главная примета гласила: «Не верь теплу до Духова дня». Считалось, что только после 51-го дня от Пасхи можно не бояться заморозков. Какая погода установится 9 июня, такая продержится следующие сорок дней. Дождь на Духов день предвещает тёплое и солнечное лето с богатым урожаем. А после праздника, по народным поверьям, должна наконец установиться настоящая летняя жара. Крестьяне говорили: «Духов день принёс — лето в дом занёс». Этот день считался границей между весенней переменчивостью и летним постоянством. Если погода была ясной и тёплой, радовались — впереди ждало благополучное лето, без климатических сюрпризов.

Что можно делать в Духов день 9 июня

Духов понедельник — время особых возможностей и духовных практик. Народная мудрость и церковные традиции рекомендуют использовать этот день для добрых дел и укрепления веры. «Этот день считается особым праздничным днём. Обычно все стараются молиться в этот день, посещать храм и совершать добрые дела», — отмечает отец Андрей Постернак. Идти в храм на богослужение и ставить свечи за упокой и здравие.

Умываться рано утром росой или колодезной водой — к здоровью и молодости.

Собирать травы и цветы для засушивания — они обладают особой целебной силой.

Заниматься благотворительностью и помогать нуждающимся.

Молодым девушкам — плести венки и гадать на воде.

Принимать гостей с радушием и не отказывать в гостеприимстве.

Что нельзя делать на Духов день

Народные традиции и запреты на Духов день 2025. Фото © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

Народные запреты в этот день довольно строгие. Нарушение традиций, по поверьям, может навлечь неудачи на целый год. Нельзя работать — шить, вязать, копать землю, заниматься домашними делами.

— шить, вязать, копать землю, заниматься домашними делами. Нельзя мести пол — можно «вымести» из дома всю радость и удачу.

— можно «вымести» из дома всю радость и удачу. Нельзя бегать и торопиться — считается, что можно «убежать от судьбы».

— считается, что можно «убежать от судьбы». Нельзя отказывать в еде и ночлеге незваным гостям.

незваным гостям. Нельзя ходить на кладбище — поминать покойных лучше в храме.

Духовный смысл и современное значение праздника

Духов день — это не просто продолжение Троицы, а самостоятельное духовное событие. «В этот день особенно почитается третья ипостась Святой Троицы — Святой Дух — которая является частью нашего вероучения и символом завершения создания земной Церкви», — подчёркивает отец Андрей. Современные верующие воспринимают этот праздник как время для внутреннего обновления и духовного роста. Это день, когда можно особенно ясно почувствовать присутствие божественной благодати в своей жизни.

Как правильно провести День Святого Духа в 2025 году. Фото © РИА Новости / Александр Кондратюк