9 признаков эмоционального выгорания: Как понять, что пора в отпуск, пока не стало слишком поздно

Ещё сам Гиппократ говорил: «Беспричинная усталость предвещает болезнь». И был прав: если вы чувствуете аномальное переутомление, недалеко и до физической болезни. Но не только: бывают ещё и ментальные состояния, при которых можно почувствовать усталость буквально от всего. Одно из самых знаменитых таких — эмоциональное выгорание. В материале расскажем, как его предвидеть.

Чувство истощения

Усталость, утомление, нервное истощение — три стороны одной медали. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Если вы постоянно чувствуете усталость, даже после отдыха, это ненормально. Это значит, что ваша усталость — хроническая. А если она сопровождается малым количеством энергии, ощущением слабости, да к тому же вам ещё трудно сосредоточиться, то вы собрали комбо. Это — симптом эмоционального выгорания. Постарайтесь посвятить побольше времени отдыху, в том числе активному. Вашему организму необходимо сменить обстановку: даже небольшая тренировка на свежем воздухе повысит настроение, а за сокращение вредных привычек вам скажут «спасибо» и тело, и сознание.

Равнодушие ко всему

Этот симптом выгорания — прямое следствие из предыдущего. Если человек устал, он будет меньше интересоваться тем, что раньше его радовало. Отсутствие интереса к работе, хобби, общению, а порой и вовсе к жизни — это уже тревожный звоночек. А если он сопровождается снижением мотивации и проявлением цинизма — можно с уверенностью говорить, что у «пациента» эмоциональное выгорание. В данном случае можно попробовать установить себе чёткий режим сна, а также научиться говорить «нет».

Злость и раздражительность

Иногда злость и раздражение — это признак того, что перед вами глубоко несчастный человек. Фото © Shutterstock / FOTODOM / DexonDee

Если у вас часто наблюдаются периоды плохого настроения, которые затем сменяются раздражительностью, — это не обязательно значит, что вы плохой человек. Жизнь без негативных эмоций невозможна, иначе как бы мы вообще отличали «хорошие» эмоции от «плохих»? Всех периодически что-то раздражает. Дело в частоте таких негативных ощущений и способности справляться с ними. Если вы часто приходите в бешенство, когда что-то идёт не по плану, а сублимировать эмоции, например в творчество, не выходит — это может быть выгоранием. Попробуйте сократить время просмотра чужого контента в социальных сетях и позвоните кому-то близкому, чтобы наполнить себя вибрациями позитивного общения.

Утрата эмпатии

Злость и раздражительность на самом деле являются прямым следствием другого психологического состояния — снижения эмпатии. Эмпатия — это штука, которая позволила человечеству слезть с деревьев, разжечь первый в мире рукотворный огонь и передавать ценные знания из поколения в поколение без помощи письменности. Эмпатия — это способность сопереживать. Когда мы её утрачиваем, то, грубо говоря, выпускаем своего «злого близнеца» — ту часть личности, которая не остановится, даже если причиняет кому-то боль. Утрата способности к соболезнованию и сочувствию делает из Доктора Джекилла жестокого хулигана Мистера Хайда. Но на этом проблемы не заканчиваются: низкая эмпатия приводит к снижению способности понимать других людей. А это не только вызывает трудности в социальных контактах, но и снижает мыслительные способности. Но есть и хорошие новости: эмпатию можно и нужно развивать. Первая ступень в этом — научиться различать собственные эмоции.

Проблемы со сном

Хороший или хотя бы нормальный сон — основа для приятной и продуктивной жизни. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lysenko Andrii

Наше здоровье, как ментальное, так и физическое, начинается с правильного сна. Если вам трудно заснуть в «нормальное» время, вы часто просыпаетесь, мучаетесь бессонницей — это, как правило, первый звоночек эмоционального выгорания. Проблемы сна могут быть связаны с множеством причин. Возможно, вас что-то тревожит, вы чего-то боитесь. Может быть, перед сном «выгрызаете» у собственной жизни лишние пару часов на просмотр коротких видео в Интернете. А может быть, это просто «флешбэк» из каменного века, когда люди спали небольшими отрезками по 3–4 часа... В любом случае проблемы со сном — это признак выгорания. Попробуйте сократить экранное время, добавить в жизнь побольше физической активности, а перед сном выключать уведомления и ставить ночной режим на телефоне.

Снижение продуктивности

Если вам стало сложно выполнять работу, вы делаете много ошибок, больше, чем обычно, — это тоже может быть симптомом выгорания. Снижение продуктивности прямо зависит от потери мотивации, снижения эмпатии, усталости... Но не только. Часто причиной снижения продуктивности становится нестабильный сон, во время которого организм просто не успевает восстановиться. Так что в случае, если «брака» в работе стало больше, — попробуйте сначала наладить режим сна.

Низкая самооценка

Низкая самооценка — постоянный спутник тех, кто болен депрессией. Но и у «выгорунов» она тоже встречается. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Если вы склонны недооценивать себя, умаляете личные достижения и в принципе считаете, что вы «не комильфо» — плохие новости. Это тоже симптом эмоционального выгорания. Это неприятное состояние сопровождается потерей веры в себя и свои силы, чувством беспомощности. Бывает, стыдно показаться людям на глаза. Любые социальные взаимодействия вызывают чувство страха и тревоги. С этим можно и нужно бороться — можете взять листок и ручку и попробовать записать все ваши хорошие качества. А ещё помогут поощрения даже за маленькие успехи, и даже если вы сами себя поощряете.

Отказ от общения

Низкая самооценка действительно мешает общаться. Не всегда с такой проблемой можно получить помощь от близких. Бывает так, что человек в депрессивном состоянии, с нулевой самооценкой, не получает от родных и близких помощи, а, наоборот, довольствуется только критикой в свой адрес. Если человек начал избегать общения с родными, близкими и коллегами — это может быть выгоранием. В таких ситуациях можно попробовать заставлять себя общаться. Если ситуация совсем плоха, можно найти горячую линию какого-либо благотворительного психологического проекта.

Головная боль и сопутствующие симптомы

Головная боль — тоже симптом эмоционального выгорания. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Для многих это непривычно, но ментальные состояния, такие как эмоциональное выгорание, могут влиять и на наше физическое самочувствие. Если вы регулярно чувствуете головную боль, головокружение, тошноту — это повод обратиться к неврологу. Но в то же время такие симптомы могут быть признаком эмоционального выгорания. Организм — это единая система и то, что происходит внутри нашего мозга, напрямую влияет на каждую клеточку. Поэтому к головокружениям и тошноте нужно отнестись особенно осторожно. И устроить себе период отдыха, насыщенный только приятными эмоциями.