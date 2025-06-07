Уролог объяснил, почему у мужчин с возрастом может уменьшаться член
Уролог Рева: Половой член может с возрастом уменьшиться на пару сантиметров
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Размер мужского полового органа не увеличивается после завершения пубертатного периода, но может уменьшиться с возрастом. Об этом рассказал врач-уролог, кандидат медицинских наук Игорь Рева.
Специалист пояснил, что окончательные размеры пениса формируются к концу полового созревания, и дальнейшее увеличение невозможно — ни с помощью гормональных препаратов, ни другими методами. Однако с годами может наблюдаться обратный процесс.
«Половой член может лишь уменьшаться с возрастом, но это связано не с ростом предстательной железы или увеличения объема жировой клетчатки. Это происходит из-за снижения частоты эрекции на фоне эректильный дисфункции или отсутствия сексуальной жизни у мужчины, ткань полового члена испытывает кислородное голодание, и он начинает усыхать. Размер пениса может стать на один-два сантиметра меньше», — предупредил он в беседе с «Вечерней Москвой».
Рева подчеркнул, что истинное уменьшение пениса связано исключительно с атрофией тканей из-за редких эрекций, а не с увеличением простаты или другими факторами. Для поддержания здоровья органа он рекомендовал регулярную половую активность и контроль веса.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что диабетическое средство «Оземпик» приводит к увеличению пениса. Мужчины из разных стран похвастались, что хозяйство прибавило до четырёх сантиметров. Впрочем, врачи считают, что это не прямй эффект препарата, а визуальные последствия похудения.