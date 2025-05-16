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16 мая, 10:47

Хрустнул и опух: Россиянин захотел новых ощущений и чуть не потерял своего «‎кракена» во время секса

В Уфе мужчина сломал член во время секса, ему провели сложную операцию

Фото © ГКБ №21 г. Уфа

Фото © ГКБ №21 г. Уфа

Житель Уфы оказался в больнице после неудачного сексуального эксперимента, 31-летний мужчина сломал половой орган прямо во время развлечений с подругой. Оказалось, что пострадавший захотел новых ощущений, например различных неизведанных поз. Страшную историю рассказали в ГКБ №21.

Самая неприятная история в жизни уфимца случилась прямо во время утех, половой орган мужчины неожиданно хрустнул, а позже опух и потерял форму. Пара в срочном порядке была вынуждена обратиться в больницу. В итоге мужчину доставили в 21-ю городскую больницу с гематомой в паху и жуткими болями.

Сразу несколько хирургов провели сложную операцию по восстановлению органа и смогли спасти поломанного друга. Теперь пациента ждёт длительное восстановление и отказ от секса минимум на полгода.

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Ранее Life.ru рассказал, что в Донецке мужчина сломал половой орган во время ролевых игр, но обратился за помощью слишком поздно. Медики провели несколько операций, но это не помогло и орган пришлось удалить. В итоге у пострадавшего развилась сухая гангрена и он скончался.

Наталья Афонина
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