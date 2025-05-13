В Китае суд признал смерть охранника во время секса производственной травмой

Суд в Китае постановил, что смерть 60-летнего охранника, который умер во время секса на рабочем месте, считается производственной травмой. Об этом пишет South China Morning Post. Это решение позволяет семье погибшего добиться компенсации после нескольких лет отказов.

Мужчина по фамилии Чжан был единственным охранником на фабрике в Пекине. Он работал по ночам и не имел права покидать территорию. Сотрудник умер во время интимной встречи с женщиной в помещении, где нёс службу. Сын погибшего, Чжан Сяоши, обратился за выплатами, но получил отказ — чиновники решили, что смерть не связана с работой.

Суд первой инстанции с этим не согласился. Там посчитали, что если человек находится на смене, не может уйти домой и обязан быть на посту, то всё, что с ним происходит в это время, касается и работодателя.

«Для моего отца, как для взрослого мужчины, было нормально испытывать эмоциональные потребности. Романтические отношения — это часть отдыха. Он не покидал рабочее место. Поэтому его внезапную смерть следует признать производственной травмой», — сказал сын погибшего.

Адвокат Чэнь Жуй пояснил, что суд принял сторону семьи по двум причинам: охранник работал круглосуточно без выходных в течение года, а интимная связь с постоянной партнёршей не нарушала норм поведения.