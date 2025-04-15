В Китае за последние годы внезапно умерли учёные, сделавшие открытия в области ИИ

В китайской IT-индустрии наблюдается тревожная тенденция — преждевременная смерть талантливых исследователей искусственного интеллекта. Как сообщает South China Morning Post, за последние два года страна потеряла нескольких перспективных учёных, работавших в ключевых для технологического суверенитета сферах.

В 2022 году в возрасте 45 лет скончался Сунь Цзянь, ведущий эксперт по компьютерному зрению из компании Megvii Technology. Год спустя трагически погиб 38-летний полковник Фэн Янхэ, специализировавшийся на военном применении ИИ — он умер во время выполнения «важной миссии».

«Ранняя смерть этих экспертов — в результате несчастных случаев или болезней — вызвала обеспокоенность по поводу личной безопасности специалистов отрасли и напряжённой исследовательской среды, в которой они работают», — сказано в материале.

Эти случаи вызвали дискуссии о чрезмерных нагрузках в китайской IT-сфере. Несмотря на высокие зарплаты и социальный статус, исследователи работают в условиях жёсткой конкуренции и постоянного давления. Китай, стремящийся обогнать США в гонке ИИ-технологий, вынуждает учёных работать на пределе возможностей.

«Индустрия развивается слишком быстро, а конкуренция очень жёсткая», — заявил изданию китайский IT-эксперт Лю Шаошань.

Особую озабоченность экспертов вызывает военно-технологическое направление. Полковник Фэн Янхэ занимался критически важными разработками в области военного планирования с использованием ИИ — область, где Китай особенно активно наращивает потенциал.