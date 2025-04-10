Айти на минималках: Как Зеленский похвастался отсталостью Украины в сфере электронных сервисов Владимир Зеленский запустил электронный сервис «Мрия» для школьников, пафосно отметив, что Украина — один из мировых лидеров в сфере IT. Хотя подобные сервисы в России существуют десяток лет. Как киевский режим пытается выдать провалы за победу — в материале Life.ru. 9 апреля, 21:27 Глава киевского режима считает, что Украина — один из мировых лидеров в сфере IT. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Evgeniy Maloletka, © Freepik

На Украине заработало приложение «Мрия». Об этом помпезно объявил Владимир Зеленский со сцены одного из киевских залов. Это было настоящее шоу в духе презентации мировых техногигантов — полумрак, проекция на большом экране.

Что не так с «мечтой» Зеленского

Приложение «Мрия» включает в себя расписание уроков, дневник с оценками, домашнее задание. За достижение школьники будут получать некую валюту, которую можно обменять на билеты в кино и другие развлечения. Будет организован доступ к дополнительным программам образования. Ещё там есть возможность анонимно сообщать о травле со стороны одноклассников. Родители же смогут видеть, спустился ли их ребёнок в убежище при воздушной тревоге. Но проблема в том, что Зеленский всё это преподнёс так, что кажется, будто это передовая разработка.

Презентация приложения «Мрия» на Украине. Фото © president.gov

— Это особое решение, которых немного в мире. Украина в таких технологических решениях — один из лидеров. Мы объединили практически всё школьное обучение в одну удобную цифровую систему: учебные материалы, журналы, оценки, домашние задания и информация для родителей, — заявил он в своих социальных сетях.

Первая презентация прошла ещё в 2023 году. Тогда Зеленский говорил, что «Мрия» поможет в обучении и развитии. В приложении будет портфолио с достижениями школьника.

По факту это полный аналог российского электронного сервиса МЭШ, которому почти десять лет. 1 сентября 2016 года в столице заработали сервисы Московской электронной школы. В Москве ею пользуется больше трёх миллионов человек. К МЭШ подключены все школы города. Сервис включает в себя электронный журнал, дневник, олимпиады, портфолио учителя и ученика. Кроме того, этот проект объединяет колледжи. МЭШ работает также в Калужской, Московской, Тюменской областях, республиках Татарстан и Дагестан.

Московская электронная школа. Фото © sobyanin

— Одним из важнейших цифровых проектов, который сегодня «шагает» по регионам страны, стала Московская электронная школа. В 2019 году мы открыли доступ к материалам библиотеки МЭШ для всех желающих. В 2022 году Правительство России приняло решение о том, что наработки Москвы будут предложены регионам России. Подсистемы и сервисы МЭШ стали основой для региональных цифровых образовательных платформ, — рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Подобные самостоятельные сервисы работают и в других регионах России, так что никакого цифрового прорыва от Зеленского нет. Как говорится, всё новое — это хорошо забытое старое.

Как на Украине запускали «Госуслуги»

В 2020 году тогда ещё легитимный президент Украины Зеленский презентовал приложение «Дия». Это аналог российского портала «Госуслуги», но украинская разработка преподносилась так, что Киев опять впереди Европы всей.

— Отныне девять миллионов украинцев могут пользоваться удостоверением водителя и свидетельством о регистрации транспортного средства в своём смартфоне. Другие страны идут к этому годами, мы смогли за полгода. Украина стала третьей страной Европы, которая имеет нечто подобное. На создание этого приложения не было потрачено ни одной гривны государственного бюджета, — пафосно заявил Зеленский.

«Дия» сыграла против украинцев. То и дело поднимается вопрос рассылки электронных повесток по мобилизации. Этот вопрос обсуждался в Верховной раде.

— Повестка о вызове в территориальный центр комплектования и социальной поддержки может быть направлена гражданину через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста, — цитирует ТАСС текст законопроекта, который рассматривался в 2024 году.

Пока Зеленский говорил о том, что страны идут к электронным сервисам годами, в России уже работали «Госуслуги». Наш портал заработал в 2009 году. Украинский портал включает в себя сервисы для детей «єМалятко».

Сам же Зеленский использует «Дию» в своих целях. В 2024 году через приложение оформлялась выдача одной тысячи гривен, которая в народе получила название «Тысяча Зеленского». Странно, что, как только заговорили о выборах президента Украины, бывший комик начал заботиться о школьниках.

Авторы Даниил Черных