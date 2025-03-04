Банда вороватых карликов, или почему коллективный Запад больше не хочет содержать Киев Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, как Евросоюз теряет дойную корову по распилу помощи Киеву. 4 марта, 13:40 ЕС хочет приостановить выделение помощи режиму Зеленского. Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anelo, paparazzza

В целом всё происходит примерно так, как мы говорили, и строго наоборот тому, что предвещали «караул-патриоты» (пора переставать их так называть, ибо только позорят собой хорошее слово).

Сегодня с раннего утра (или вчера вечером по американскому времени) военная помощь киевскому режиму со стороны США полностью остановлена. Уже подтверждено прекращение поставок вооружения и боеприпасов, и, скорее всего, прекратят снабжение разведывательной информацией.

Со связью «Старлинк» сложнее, ибо это оплачиваемая услуга. Но деньги на это всё равно выделяет Пентагон, пусть и через польских посредников, так что вполне возможно, что прекращение связи будет со следующего отчётного периода (например, с 1 апреля).

И пока непонятно, что будет дальше с американскими военными советниками, инструкторами и техническим персоналом, работающими на тех же «пэтриотах» и другой технике. По идее, их сейчас тоже должны отозвать.

Ведь не могут же святые США помогать коррумпированному диктатору Зеленскому, да?

Что касается европейского единства, которое сейчас как мобилизуется, как напряжётся, как покажет этим русским и американцам… Как сообщает европейское издание Politico со ссылкой на проект документа Совета ЕС, лидеры стран Евросоюза приостанавливают разработку нового пакета военной помощи Киеву на 20 миллиардов евро, предложенного шефом евродипломатии Каей Каллас, из-за возражений Венгрии.

Какая неожиданность! Никогда не было, и вот опять! Кто бы мог подумать! Немыслимо!

Ну если не думать (не мыслить) вообще, как наши доморощенные «оппозиционеры», то тогда и «немыслимо». А для всех остальных такое развитие событий было не только ожидаемым, но и очевидным.

Урсула фон дер Ляйен. Фото © ТАСС / ALESSANDRO DELLA VALLE

Причём европейский лагерь тех, кто ориентируется на Трампа и/или выступает за нормализацию отношений с Россией, растёт. А ряды последователей Урсулы, наоборот, жидеют. Среди тех, кто до сих пор слушается старушку-гинеколога, сплошные голодранцы, которые, может, и рады были бы подгадить России, но нечем.

И есть ещё Польша, которая никак не может определиться, она с умными или с красивыми (потому что страшная и тупая).

Вообще, вся тема с продолжением поддержки киевского режима до сих пор не затухла вовсе не потому, что кто-то там переживает за Украину и украинцев (если бы переживали, то поддерживали бы мирные инициативы, а не выступали за продление войны). Просто на «помощи» Зеленскому можно продолжать пилить и воровать значительные бюджетные средства.

«Приватизация прибыли, национализация убытков», классика австрийской школы рыночной экономики. Обогащаются элиты, страдает население.

И ведь находятся те, кто до сих пор восхищается: «Как там у них всё хорошо продумано, не то что в России». Хотя в России бы и Урсула, и все остальные уже давно бы сидели за «хищения в особо крупных размерах» (взять хотя бы коррупционные контракты с вакцинами, от обвинений в манипуляциях с которыми Урсула петляет под идиотским предлогом).

Нам противостоит банда лживых вороватых карликов.

Авторы Александр Роджерс