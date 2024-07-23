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Россиянин сломал себе половой орган во время ролевых игр и умер от гангрены

В Донецке мужчина сломал себе половой орган во время ролевых игр и умер

23 июля, 16:34
Дончанин умер в больнице после ролевых игр дома. Обложка © freepik

Дончанин умер в больнице после ролевых игр дома. Обложка © freepik

В Донецке мужчина скончался после того, как сломал свой половой орган во время ролевых игр и обратился за медицинской помощью слишком поздно. О случившемся пишет Mash на Донбассе.

Пострадавший обратился к врачам только через неделю после страшной травмы, когда боль стала невыносимой. Медики сделали мужчине несколько операций, но его состояние ухудшалось. Тогда хирургам пришлось удалить половой орган, но было уже поздно, у пациента развилась сухая гангрена. В больнице уверены, если бы дончанин сразу обратился за медицинской помощью, то его удалось бы спасти.

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Ранее сообщалось, что в Москве мужчина ради шутки засунул газовый баллончик себе в задний проход, после чего произошёл взрыв. На место прибыли спасатели и врачи. 40-летний потерпевший не стал объяснять, зачем ему понадобилось устраивать "игрища" с баллончиком.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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