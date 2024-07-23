Женщина-учёный, которую мошенники развели на деньги от имени начальства, найдена мёртвой

В Новой Москве найдена мёртвой известная женщина-учёный, ведущая научная сотрудница Центра институтов социально-экономического развития Института экономики РАН Валентина Бондаренко. Ей было 82 года.

Как пишет сайт МК.ru, незадолго до гибели пожилую даму развели мошенники. Они позвонили ей от имени директора Института экономики РАН, в котором Бондаренко работала до последнего дня, и убедили перевести крупную сумму им на карту, что она и сделала.

Когда обман вскрылся, пострадавшая не стала обращаться в полицию, но всё равно глубоко переживала о произошедшем. На фоне сильнейшего стресса у Валентины Бондаренко обострились сердечные заболевания и повысилось давление.