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5 июня, 13:37

«Ozempic penis»: У популярного препарата для похудения обнаружили неожиданную побочку

Unilad: От «Оземпика» увеличивается половой член

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Caroline Ruda

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Caroline Ruda

Диабетический препарат «Оземпик» неожиданно обрел новую славу — его начали называть «средством для увеличения пениса». Мужчины по всему миру делятся наблюдениями: после курса инъекций у них «добавилось» от до четырёх сантиметров, сообщает издание Unilad.

«Хотя данные интересны, размер полового члена не имеет значения с медицинской точки зрения», — подчеркнул эксперт в разговоре с изданием.

Врачи утверждают, что лекарство не увеличивает размеры полового члена напрямую. При этом препарат способствует похудению и уменьшению простаты, что особенно заметно у пожилых пациентов. В результате половой член может визуально увеличиваться, возвращаясь к своему обычному размеру. Это явление получило неофициальные названия «Ozempic penis» и «OzemDick».

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«Оземпик» уже давно стал хитом среди желающих быстро сбросить вес. Однако вокруг средства не утихают споры: медики продолжают изучать, насколько безопасно его длительное применение и какие побочные эффекты могут проявиться. Подробнее об этом — в материале Life.ru.

Милена Скрипальщикова
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