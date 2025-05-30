Суд в Москве арестовал производителя российского «Оземпика»
Производителя российского «Оземпика» отправили в СИЗО за дачу взятки в Минздраве
Парсад Сингх Шаши Шанкар (справа) и Алексей Сазонов. Обложка © Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Гендиректор завода, выпускающего российский аналог «Оземпика», арестован по обвинению в даче взятки представителю Минздрава. Предполагается, что таким образом он пытался добиться регистрации своего препарата, сообщает Mash. По данным телеграм-канала, работника Минздрава тоже арестовали.
Парсад Сингх Шаши Шанкар, глава компании «Джодас Экспоим», и Алексей Сазонов, начальник отдела в Минздраве, были задержаны 26 мая. Замоскворецкий суд постановил заключить их под стражу на два месяца. Сообщается, что причиной задержания могло стать намерение Парсада вывести на рынок аналог препарата «Оземпик», разработанный его компанией «Семаглутид Дж».
Примечательно, что незадолго до этого Минздрав исключил несколько препаратов компании из госреестра из-за проблем с документами, а в конце мая был исключен и российский «Оземпик».
Ранее сообщалось, что суд отправил экс-замглавы Тамбовской области Сергея Иванова в СИЗО на два месяца. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.