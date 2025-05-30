Суд в Москве арестовал производителя российского «Оземпика»

Гендиректор завода, выпускающего российский аналог «Оземпика», арестован по обвинению в даче взятки представителю Минздрава. Предполагается, что таким образом он пытался добиться регистрации своего препарата, сообщает Mash. По данным телеграм-канала, работника Минздрава тоже арестовали.

Парсад Сингх Шаши Шанкар, глава компании «Джодас Экспоим», и Алексей Сазонов, начальник отдела в Минздраве, были задержаны 26 мая. Замоскворецкий суд постановил заключить их под стражу на два месяца. Сообщается, что причиной задержания могло стать намерение Парсада вывести на рынок аналог препарата «Оземпик», разработанный его компанией «Семаглутид Дж».

Примечательно, что незадолго до этого Минздрав исключил несколько препаратов компании из госреестра из-за проблем с документами, а в конце мая был исключен и российский «Оземпик».