Бывшему тамбовскому вице-губернатору избрали меру пресечения за взятку от основателя «Русагро»

В Москве избрали меру пресечения экс-заместителю губернатора Тамбовской области Сергею Иванову, который был задержан сегодня, 21 мая, по обвинению в получении взятки от основателя «Русагро». Чиновника заключили под стражу до 20 июля, сообщил корреспондент Life.ru с заседания Мещанского районного суда.

Бывший заместитель губернатора Тамбовской области Сергей Иванов в суде. Видео © Life.ru

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Иванова Сергея Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, на срок 2 месяца 00 суток», — объявила судья на заседании.

Таким образом, обвиняемому во взяточничестве было отказано в избрании более мягкой меры пресечения, не связанной с лишением свободы, в том числе в виде домашнего ареста или запрета определённых действий.