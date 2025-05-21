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Регион
21 мая, 14:10

Бывшему тамбовскому вице-губернатору избрали меру пресечения за взятку от основателя «Русагро»

Суд отправил экс-замглавы Тамбовской области Иванова в СИЗО на два месяца

В Москве избрали меру пресечения экс-заместителю губернатора Тамбовской области Сергею Иванову, который был задержан сегодня, 21 мая, по обвинению в получении взятки от основателя «Русагро». Чиновника заключили под стражу до 20 июля, сообщил корреспондент Life.ru с заседания Мещанского районного суда.

Бывший заместитель губернатора Тамбовской области Сергей Иванов в суде. Видео © Life.ru

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Иванова Сергея Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, на срок 2 месяца  00 суток», — объявила судья на заседании.

Таким образом, обвиняемому во взяточничестве было отказано в избрании более мягкой меры пресечения, не связанной с лишением свободы, в том числе в виде домашнего ареста или запрета определённых действий.

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Напомним, что о задержании Иванова стало известно сегодня, 21 мая. Согласно версии СК, он получил крупную взятку в особо крупном размере от бывшего сенатора и основателя группы «Русагро» Вадима Мошковича. Он на данный момент также находится под следствием за мошенничество и скорее всего сам сдал Иванова.

Обложка © Life.ru

Наталья Афонина
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