Приговор генералу Шамарину по делу о взятках вступил в законную силу

Приговор по делу бывшего заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ Вадима Шамарина вступил в законную силу. Как стало известно, ни обвинение, ни защита не стали подавать апелляцию на решение, вынесенное Московским гарнизонным военным судом. Об этом ТАСС сообщил адвокат подсудимого Владимир Шелупахин.

Вадим Шамарин признал получение взяток в особо крупном размере. Бывший генерал-лейтенант лишился своего воинского звания, был приговорён к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также на тот же срок лишён права занимать должности на государственной службе.