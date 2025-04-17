Военкор Коц счёл очень мягким приговор генерала Шамарина за его преступления

Семь лет тюремного заключения, которые получил бывший начальник главного управления связи ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин являются очень маленьким сроком за совершённое преступление. Этого мнения придерживается военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

«Семь лет — это очень мягкий приговор за подобные преступления в военное время», — написал он в Телеграм-канале.

Журналист уверен, что именно «благодаря» Шамарину, военнослужащие России были вынуждены пользоваться одними из самых дешёвых китайских раций Baofeng. Отечественных аналогов в стране просто не было, потому что именно генерал завышал объёмы и стоимости поставок оборудования связи по контрактам с Минобороны, возмущается военкор.