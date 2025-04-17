Военкор Коц счёл очень мягким приговор генерала Шамарина за его преступления
Генерал Вадим Шамарин. Обложка © Life.ru
Семь лет тюремного заключения, которые получил бывший начальник главного управления связи ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин являются очень маленьким сроком за совершённое преступление. Этого мнения придерживается военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.
«Семь лет — это очень мягкий приговор за подобные преступления в военное время», — написал он в Телеграм-канале.
Журналист уверен, что именно «благодаря» Шамарину, военнослужащие России были вынуждены пользоваться одними из самых дешёвых китайских раций Baofeng. Отечественных аналогов в стране просто не было, потому что именно генерал завышал объёмы и стоимости поставок оборудования связи по контрактам с Минобороны, возмущается военкор.
Напомним, что сегодня суд приговорил Шамарина к семи годам колонии за получение взятки в особо крупном размере (36 млн рублей) при исполнении государственного оборонного заказа. Ему также запретили занимать посты в государственных службах, конфисковали имущество на 36 млн и лишили воинского звания. Позже адвокат генерала заявил, что осуждённый готов отправиться в зону СВО в роли обычного солдата.