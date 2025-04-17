Главный связист Минобороны лишён звания генерала и приговорён к 7 годам колонии

Бывшего начальника главного управления связи Вооружённых сил РФ, замначальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина приговорили к семи годам лишения свободы. Он был признан виновным в получении взятки в размере 36 миллионов рублей от руководства пермского завода «Телта». Приговор вынес Московский гарнизонный военный суд.

Кроме того, Шамарин был лишён воинского звания и получил запрет на должности в государственных службах России сроком на 7 лет. Также суд постановил конфисковать у генерал-лейтенанта 35 миллионов 967 тысяч рублей, арестовать счета и автомобиль Mercedes-Benz ML/GLE. То же касается квартиры в Подольске стоимостью около 12 миллионов рублей, оформленной на имя Шамарина.