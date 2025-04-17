Главный связист Минобороны лишён звания генерала и приговорён к 7 годам колонии
Суд приговорил генерала Шамарина к 7 годам колонии и конфискации более 35 млн
Вадима Шамарина приговорили к семи годам лишения свободы. Обложка © Life.ru
Бывшего начальника главного управления связи Вооружённых сил РФ, замначальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина приговорили к семи годам лишения свободы. Он был признан виновным в получении взятки в размере 36 миллионов рублей от руководства пермского завода «Телта». Приговор вынес Московский гарнизонный военный суд.
Вадима Шамарина приговорили к семи годам лишения свободы. Обложка © Life.ru
Кроме того, Шамарин был лишён воинского звания и получил запрет на должности в государственных службах России сроком на 7 лет. Также суд постановил конфисковать у генерал-лейтенанта 35 миллионов 967 тысяч рублей, арестовать счета и автомобиль Mercedes-Benz ML/GLE. То же касается квартиры в Подольске стоимостью около 12 миллионов рублей, оформленной на имя Шамарина.
Напомним, что генерал был задержан в конце мая 2024 года. Ему предъявили обвинения в получении взятки на сумму 36 миллионов рублей, после чего он был отстранён от должности заместителя главы Генерального штаба и начальника главного управления связи ВС РФ. Генерал заключил соглашение со следствием и признал свою вину. Согласно данным следствия, Шамарин получил взятку от представителей пермского завода «Телта», с которым у Министерства обороны был заключён государственный контракт. Генерал пообещал руководству завода незаконно увеличить объёмы и стоимость продукции в рамках соглашения.