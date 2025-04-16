Прокурор запросил 12 лет колонии для генерала Шамарина за взятку в 36 млн рублей

Прокурор во время судебного заседания попросил 12 лет тюрьмы для бывшего начальника главного управления связи ВС РФ — замначальника Генштаба Вооружённых сил РФ, генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, которого обвиняют в получении взятки в 36 миллионов рублей.

«Гособвинитель в прениях сторон запросил для Шамарина 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», – уточнили в инстанции. Само заседание идёт в закрытом режиме, журналистов на слушания не пускают.