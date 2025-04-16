Прокурор запросил 12 лет колонии для генерала Шамарина за взятку в 36 млн рублей
Прокурор просит 12 лет тюрьмы для главного связиста МО Шамарина по делу о взятке
Вадим Шамарин. Обложка © ТАСС / Михаил Климентьев
Прокурор во время судебного заседания попросил 12 лет тюрьмы для бывшего начальника главного управления связи ВС РФ — замначальника Генштаба Вооружённых сил РФ, генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, которого обвиняют в получении взятки в 36 миллионов рублей.
«Гособвинитель в прениях сторон запросил для Шамарина 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», – уточнили в инстанции. Само заседание идёт в закрытом режиме, журналистов на слушания не пускают.
Напомним, генерала Шамарина задержали в конце мая 2024 года. Ему выдвинули обвинения в получении взятки в размере 36 миллионов рублей, а затем отстранили от должности заместителя главы Генерального штаба и начальника главного управления связи ВС РФ. Генерал заключил сделку со следствием и признал свою вину. По данным следствия, Шамарин получил взятку от должностных лиц пермского завода «Телта», с которым у Минобороны был заключён госконтракт. Генерал пообещал руководству предприятия незаконно увеличить объёмы и стоимость продукции в соглашении.