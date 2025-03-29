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Регион
29 марта, 03:24

Экс-топ менеджер «Телты» пытался сбежать из-под домашнего ареста на СВО

Экс-заместитель учредителя завода «Телта» Алексей Высоков, проходящий по делу о хищении 48 миллионов рублей, нарушил меры домашнего ареста, не уведомив следствие. Он заключил контракт с Минобороны для участия в СВО. Но вскоре его нашли, и фигурант был доставлен в столицу.

«Около недели он находился в одной из учебных частей Воронежской области, когда за ним приехали правоохранительные органы и этапировали в Москву, так как он является фигурантом уголовного дела о хищении», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По имеющейся информации, Министерство обороны планирует аннулировать контракт, так как Высоков скрыл от ведомства информацию о своём уголовном преследовании. Кроме того, Мосгорсуд изменил меру пресечения Высокову, вновь отправив его в СИЗО.

Обвиняемый во взятке на сумму 36 млн рублей генерал Шамарин попросился на СВО
Обвиняемый во взятке на сумму 36 млн рублей генерал Шамарин попросился на СВО

Напомним, Высокова, главного бухгалтера Елену Гришину и учредителя завода Игоря Морозова обвиняют в даче взятки бывшему руководителю главного управления связи ВС РФ Вадиму Шамарину. Они отрицают свою вину в хищении 33,8 миллиона рублей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Konstantin Lenkov

Тимур Хингеев
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