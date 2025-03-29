Экс-топ менеджер «Телты» пытался сбежать из-под домашнего ареста на СВО

Экс-заместитель учредителя завода «Телта» Алексей Высоков, проходящий по делу о хищении 48 миллионов рублей, нарушил меры домашнего ареста, не уведомив следствие. Он заключил контракт с Минобороны для участия в СВО. Но вскоре его нашли, и фигурант был доставлен в столицу.

«Около недели он находился в одной из учебных частей Воронежской области, когда за ним приехали правоохранительные органы и этапировали в Москву, так как он является фигурантом уголовного дела о хищении», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.