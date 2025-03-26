Обвиняемый во взятке на сумму 36 млн рублей генерал Шамарин попросился на СВО

Экс-замглавы Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин, арестованный по обвинению в получении взятки, готов уйти на специальную военную операцию. Об этом сообщили защитники подсудимого.

Как рассказали адвокаты в беседе с ТАСС, Шамарин неоднократно подавал письма с просьбой отправить его на СВО, чтобы послужить родине. Также сторона защиты уточнила, что запрос обвиняемого сейчас рассматривают в Минобороны.