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13 ноября, 10:22

Генерал Шамарин обязался сдать коррупционеров из Генштаба в рамках «сделки со следствием»

Генерал Шамарин заключил сделку со следствием и сознался во взяточничестве

Вадим Шамарин. Обложка © ТАСС / Михаил Климентьев

Вадим Шамарин. Обложка © ТАСС / Михаил Климентьев

Замглавы Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин, арестованный по обвинению в получении взятки, сознался в преступлении и заключил «сделку со следствием». Он пообещал сдать других коррупционеров в военном ведомстве, сообщает Mash.

Шамарин заключил досудебное соглашение, а также дал показания на бывшего начальника 1-го управления Главного управления связи (ГУС) вооружённых сил РФ Александра Оглоблина, который был задержан в конце октября за взяточничество при исполнении гособоронзаказа.

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Напомним, Шамарина задержали ещё в конце мая, его обвиняют в получении взятки в размере 36 миллионов от начальника пермского телефонного завода «Телта» Алексея Высокова и главбуха фирмы Елены Гришиной. Сейчас Шамарин находится в СИЗО. После обвинений его отстранили от должности замглавы Генерального штаба и сняли с поста начальника Главного управления связи ВС РФ. Экс-военный сознался в получении 19 млн, но не в качестве взятки.

Татьяна Миссуми
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