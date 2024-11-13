Генерал Шамарин обязался сдать коррупционеров из Генштаба в рамках «сделки со следствием»
Генерал Шамарин заключил сделку со следствием и сознался во взяточничестве
Вадим Шамарин. Обложка © ТАСС / Михаил Климентьев
Замглавы Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин, арестованный по обвинению в получении взятки, сознался в преступлении и заключил «сделку со следствием». Он пообещал сдать других коррупционеров в военном ведомстве, сообщает Mash.
Шамарин заключил досудебное соглашение, а также дал показания на бывшего начальника 1-го управления Главного управления связи (ГУС) вооружённых сил РФ Александра Оглоблина, который был задержан в конце октября за взяточничество при исполнении гособоронзаказа.
Напомним, Шамарина задержали ещё в конце мая, его обвиняют в получении взятки в размере 36 миллионов от начальника пермского телефонного завода «Телта» Алексея Высокова и главбуха фирмы Елены Гришиной. Сейчас Шамарин находится в СИЗО. После обвинений его отстранили от должности замглавы Генерального штаба и сняли с поста начальника Главного управления связи ВС РФ. Экс-военный сознался в получении 19 млн, но не в качестве взятки.