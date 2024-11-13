Генерал Шамарин обязался сдать коррупционеров из Генштаба в рамках «сделки со следствием»

Замглавы Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин, арестованный по обвинению в получении взятки, сознался в преступлении и заключил «сделку со следствием». Он пообещал сдать других коррупционеров в военном ведомстве, сообщает Mash.