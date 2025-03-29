Экс-менеджеры «Телты» на суде не признали вину в хищении

Учредитель пермского завода «Телта» Игорь Морозов, его заместитель Алексей Высоков и главный бухгалтер Елена Гришина отрицают свою вину в хищении 33,8 миллиона рублей. Эти деньги предназначались для производства семи тысяч военно-полевых телефонных аппаратов. Судебное разбирательство проходит в Мещанском суде Москвы.

«Преступление я не совершала, поскольку никого не обманывала и ничьим доверием не злоупотребляла, поэтому виновной себя не признаю. В сговор не вступала ни с кем, корыстную цель не преследовала», — цитирует заявление Елены Гришиной ТАСС из зала суда.