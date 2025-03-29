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28 марта, 21:34

Экс-менеджеры «Телты» на суде не признали вину в хищении

Владелец завода «Телта», его заместитель и главбух не признали вину в хищении

Freepik / freepik

Freepik / freepik

Учредитель пермского завода «Телта» Игорь Морозов, его заместитель Алексей Высоков и главный бухгалтер Елена Гришина отрицают свою вину в хищении 33,8 миллиона рублей. Эти деньги предназначались для производства семи тысяч военно-полевых телефонных аппаратов. Судебное разбирательство проходит в Мещанском суде Москвы.

«Преступление я не совершала, поскольку никого не обманывала и ничьим доверием не злоупотребляла, поэтому виновной себя не признаю. В сговор не вступала ни с кем, корыстную цель не преследовала»,цитирует заявление Елены Гришиной ТАСС из зала суда.

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Игорь Морозов и Алексей Высоков также настаивают на невиновности, однако Высоков признал вину частично. Его освободили под подписку о невыезде.

Напомним, Высокова и Гришину обвиняют в даче взятки бывшему руководителю главного управления связи ВС РФ Вадиму Шамарину. По версии следствия, бывший начальник получил 36 миллионов рублей за обещание покровительства при получении госконтрактов от Министерства обороны. Шамарин, в свою очередь, признался в получении взятки и попросился на СВО.

Лия Мурадьян
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