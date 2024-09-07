Минобороны признано потерпевшей стороной в деле против топ-менеджеров «Телты»
Министерство обороны России получило статус потерпевшей стороны в громком деле, связанном с Пермским телефонным заводом «Телта». Это решение стало известно после того, как материалы расследования попали в руки ТАСС.
Следствие установило, что топ-менеджеры завода — Морозов И. В., Высоков А. П., Гришина Е. В. и Пальмов А. С. — обвиняются в совершении особо крупного мошенничества. Как стало известно, они осуществляли обманные действия и злоупотребления, направленные на незаконное изъятие средств, предназначенных для Минобороны. Ложные документы, содержащие недостоверные сведения, были направлены в департамент государственных закупок ведомства.
В результате этого скандала, дело было передано из Таганского суда в Мещанский для дальнейшего рассмотрения по существу.
Кстати, Высоков и Гришина обвиняются в даче взятки бывшему начальнику главного управления связи ВС РФ Вадиму Шамарину в размере 36 миллионов рублей. Тот обещал руководству «Телты» покровительство при получении госконтрактов от МО. Оба признали вину, начали сотрудничать со следствием и дали показания против арестованного генерала. При этом Шамарин сознался в получении 19 миллионов рублей, но не в качестве взятки. Его оставили под арестом до 21 октября.
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