Минобороны признано потерпевшей стороной в деле против топ-менеджеров «Телты»

Министерство обороны России получило статус потерпевшей стороны в громком деле, связанном с Пермским телефонным заводом «Телта». Это решение стало известно после того, как материалы расследования попали в руки ТАСС.

Следствие установило, что топ-менеджеры завода — Морозов И. В., Высоков А. П., Гришина Е. В. и Пальмов А. С. — обвиняются в совершении особо крупного мошенничества. Как стало известно, они осуществляли обманные действия и злоупотребления, направленные на незаконное изъятие средств, предназначенных для Минобороны. Ложные документы, содержащие недостоверные сведения, были направлены в департамент государственных закупок ведомства.