СК возбудил дело о мошенничестве против экс-замминистра МЧС Павла Барышева
Павел Барышев. Фото © Wikipedia
Против бывшего заместителя министра чрезвычайных ситуаций (МЧС) России Павла Барышева возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ.
«Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра МЧС РФ <...> Павла Барышева по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, с 2017 по 2019 год Барышев изготовил подложные документы о наличии у него права на обеспечение жилым помещением. На основании этих документов экс-замминистра похитил трёхкомнатную квартиру в Московском регионе стоимостью не менее 20 млн рублей. На жильё в настоящее время наложен арест.
Павлу Барышеву 65 лет. Он занимал кресло замминистра МЧС около четырёх лет. В мае 2021 года президент РФ Владимир Путин освободил его от должности.