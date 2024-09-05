СК возбудил дело о мошенничестве против экс-замминистра МЧС Павла Барышева

Против бывшего заместителя министра чрезвычайных ситуаций (МЧС) России Павла Барышева возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ.

«Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра МЧС РФ <...> Павла Барышева по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, с 2017 по 2019 год Барышев изготовил подложные документы о наличии у него права на обеспечение жилым помещением. На основании этих документов экс-замминистра похитил трёхкомнатную квартиру в Московском регионе стоимостью не менее 20 млн рублей. На жильё в настоящее время наложен арест.