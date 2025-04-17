Лишённый генеральских погон Шамарин просится на СВО простым солдатом вместо колонии

Бывший начальник главного управления связи Вооружённых сил РФ, замначальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Вадим Шамарин готов поехать на специальную военную операцию (СВО) вместо того, чтобы отбывать тюремный срок за получение взятки. Об этом рассказал его адвокат Владимир Шелупахин.