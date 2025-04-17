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Регион
Опубликовано 17 апреля 2025, 13:06
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Лишённый генеральских погон Шамарин просится на СВО простым солдатом вместо колонии

Адвокат Шелупахин: Экс-генерал Шамарин готов поехать на СВО обычным бойцом

Экс-генерал Вадим Шамарин. Обложка © Life.ru

Экс-генерал Вадим Шамарин. Обложка © Life.ru

Бывший начальник главного управления связи Вооружённых сил РФ, замначальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Вадим Шамарин готов поехать на специальную военную операцию (СВО) вместо того, чтобы отбывать тюремный срок за получение взятки. Об этом рассказал его адвокат Владимир Шелупахин.

«Мы будем продолжать добиваться удовлетворения нашего прошения на СВО. Если его одобрят, Вадим Шамарин пойдёт обычным бойцом», — сказал Шелупахин.

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Напомним, генерал был задержан в конце мая 2024 года. Ему предъявили обвинения в получении взятки на сумму 36 миллионов рублей. Сегодня Московский гарнизонный военный суд вынес приговор Шамарину – ему дали семь лет колонии за получение взятки в размере 36 миллионов рублей от руководства пермского завода «Телта». Кроме того, экс-чиновника Минобороны лишили генеральского звания и конфисковали его имущество на сумму в 36 млн рублей.

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Наталья Афонина
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