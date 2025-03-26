Основатель «Русагро» Вадим Мошкович задержан в Москве

По информации SHOT, в офисах его компании, расположенных как в столице, так и в Белгороде, проводятся обыски. Ожидается, что вскоре Мошкович будет допрошен.

Мошкович основал «Русагро» в 2004 году, и с тех пор компания превратилась в одного из ведущих агрохолдингов России. В 2006 году он стал сенатором от Белгородской области в Совете Федерации. По данным Forbes за 2020 год, его состояние оценивалось в 1,7 миллиарда долларов.