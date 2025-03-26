Основатель «Русагро» Вадим Мошкович задержан в Москве
SHOT: В Москве задержан основатель «Русагро» и экс-сенатор Вадим Мошкович
В Москве задержан Вадим Мошкович, основатель агрохолдинга «Русагро» и бывший сенатор от Белгородской области.
По информации SHOT, в офисах его компании, расположенных как в столице, так и в Белгороде, проводятся обыски. Ожидается, что вскоре Мошкович будет допрошен.
Мошкович основал «Русагро» в 2004 году, и с тех пор компания превратилась в одного из ведущих агрохолдингов России. В 2006 году он стал сенатором от Белгородской области в Совете Федерации. По данным Forbes за 2020 год, его состояние оценивалось в 1,7 миллиарда долларов.
Ранее стало известно о задержании замглавы Дубны Павла Гришина за превышение полномочий. Ему уже предъявили обвинение. Чиновник в апреле 2022 года находился на должности гендиректора АО «Производственно-техническое объединение городского хозяйства». Он, воспользовавшись служебным положением, незаконным путём получил денежное вознаграждение в размере 10% от свободного остатка прибыли компании.
Вадим Мошкович. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов