Замглавы Дубны Гришина задержали за превышение полномочий
Замглавы администрации городского округа Дубна Павел Гришин. Обложка © VK / Администрация г.о. Дубна
Силовики задержали замглавы администрации городского округа Дубна Павла Гришина. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением. Об этом заявили в правоохранительных органах.
«Заместитель главы города Дубна Павел Гришин задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. В настоящее время с ним проводятся следственные действия», — приводит сообщение ТАСС.
Неизвестно, как именно подозреваемый злоупотребил полномочиями. Гришин находится на должности замглавы администрации Дубны с 2022 года, до этого являлся генеральным директором АО «Производственно-технические объединение городского хозяйства».
Ранее стало известно о задержании экс-начальника Управления на Транспорте МВД РФ по Приволжскому ФО Александра Бережного. Его тоже подозревают в превышении должностных полномочий, а также мошенничестве.