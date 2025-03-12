Замглавы Дубны Гришина задержали за превышение полномочий

Силовики задержали замглавы администрации городского округа Дубна Павла Гришина. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением. Об этом заявили в правоохранительных органах.

«Заместитель главы города Дубна Павел Гришин задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. В настоящее время с ним проводятся следственные действия», — приводит сообщение ТАСС.

Неизвестно, как именно подозреваемый злоупотребил полномочиями. Гришин находится на должности замглавы администрации Дубны с 2022 года, до этого являлся генеральным директором АО «Производственно-технические объединение городского хозяйства».