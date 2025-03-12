ФСБ задержала экс-главу УТ МВД РФ по ПФО Александра Бережного

Сотрудники ФСБ задержали бывшего руководителя Управления на Транспорте МВД России по Приволжскому Федеральному Округу генерала Александра Бережного. Об этом в личном телеграм-канале сообщил отставной полковник полиции, член Общественного Совета при МВД, эксперт РОЦИТ Алексей Трифонов.

«Сотрудниками ФСБ по подозрению в превышении должностных полномочий и мошенничестве (ч.3 ст. 286 и ч.4 ст. 159 УК РФ) задержан бывший начальник УТ МВД России по ПФО генерал Александр Бережной», — говорится в посте.