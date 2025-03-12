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12 марта, 12:36

ФСБ задержала экс-главу УТ МВД РФ по ПФО Александра Бережного

Генерал МВД Александр Бережной. Обложка © УТ МВД России по ПФО

Генерал МВД Александр Бережной. Обложка © УТ МВД России по ПФО

Сотрудники ФСБ задержали бывшего руководителя Управления на Транспорте МВД России по Приволжскому Федеральному Округу генерала Александра Бережного. Об этом в личном телеграм-канале сообщил отставной полковник полиции, член Общественного Совета при МВД, эксперт РОЦИТ Алексей Трифонов.

«Сотрудниками ФСБ по подозрению в превышении должностных полномочий и мошенничестве (ч.3 ст. 286 и ч.4 ст. 159 УК РФ) задержан бывший начальник УТ МВД России по ПФО генерал Александр Бережной», — говорится в посте.

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Ранее Life.ru рассказывал, как в Татарстане главу пгт Камские Поляны Рината Салахутдинова задержали за взятку. В конце прошлого года он разжился новым IPhone за 120 тысяч рублей. Следствие полагает, что таким образом его подкупила одна из местных коммерческих компаний.

Юрий Лысенко
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