Почему миллиардер Мошкович может стать первым российским олигархом-иноагентом Минюст проверяет на статус иноагента бенефициара агрохолдинга "Русагро" и экс-сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича. Он до сих пор не перевёл в Россию компанию, имеющую стратегическое значение. Что о нём ещё известно? 22 мая, 21:25 Вадим Мошкович. Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк, Владислав Шатило

Что известно про Вадима Мошковича

По ходу спецоперации Вадим Мошкович преумножил своё состояние в два раза, до 2,7 млрд долларов, — он теперь № 55 в российском рейтинге Forbes. Его с супругой бизнес тоже процветает. Только в прошлом году основанная им группа "Русагро" увеличила чистую прибыль в семь раз, до 49 млрд рублей, и выгодно купила 50% акций Нижегородского масложирового комбината.

"Русагро" — вертикально интегрированный агрохолдинг, одно из крупнейших сельскохозяйственных и продовольственных предприятий России. Выпускает сахар, зерновые культуры, молочку, майонез, подсолнечное масло, соусы и свинину, занимая в этих нишах до 15% рынка. Владеет элеваторами, заводами и фермами в 11 регионах России и 660 тыс. гектаров сельхозземли. Среди самых известных брендов — "Россиянка", "Слово мясника", "Московский провансаль" и "Чайкофский". Холдинг имеет стратегическое значение для продовольственной безопасности России.

"Русагро" в настоящее время занимает четвёртую позицию в списке крупнейших собственников сельхозугодий в стране. Во владении компании — 670 тысяч гектаров. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Однако всё это Мошкович может потерять. Его потребовали признать иноагентом сразу несколько депутатов Госдумы, как сообщает издание "Лента.ру". У журналистов есть ответ Минюста, который сообщил депутатам, что уже изучает их запрос. Основания тому действительно есть.

Во-первых, головной управляющий офис "Русагро" до сих пор зарегистрирован в недружественном Кипре. По мнению парламентариев, многомиллиардные дивиденды от деятельности агрохолдинга могут оседать на счетах в офшорной зоне, а потом вкладываются в европейские активы, а это ставит Мошковича в зависимость от ЕС. А ведь ещё год назад на пленарном заседании ПМЭФ президент Владимир Путин поручил правительству ускорить возвращение активов в ключевых отраслях из иностранных юрисдикций в российскую.

Во-вторых, в 2023 году олигарх участвовал в заседаниях брюссельского Европейского суда, чтобы снять с себя санкции. По данным написавших запрос депутатов, там Мошкович якобы говорил о несогласии с положением дел в аграрном секторе России. Также олигарх, как можно понять, отрицал, что делает вклад в российскую экономику, и якобы настаивал, что его предприятия используют схемы оптимизации налогов и практически не платят их на родине.

В этом здании в кипрской Никосии зарегистрирован головной офис "Русагро". Фото © 25afroditistr.com

Пока санкции с Мошковича так и не сняли, но какие-то поблажки, возможно, сделали. Например, уже не выглядит замороженным его особняк на Лазурном Берегу Франции. Продолжают превращаться в американцев его дети.

Какая недвижимость может быть у Мошковича в Ницце

На Западе считают, что с 1998 года Вадим Мошкович владеет виллой "Араукария" на четырёх гектарах прибрежной земли в Ницце. Такая роскошь, по оценке местных риелторов, стоит 6 млн долларов.

















Согласно французским регистрам, сначала собственником этой недвижимости числилась люксембургская компания Prosperite ("Процветание". — Прим. авт.) во главе с Vladimir Gromov, тёзкой топ-менеджера "Русагро". Мошкович, напомним, тогда трудился сенатором от Белгородской области и в декларациях виллу не указывал.

Позднее владельцами стали сам Вадим Мошкович, у него символический один процент акций, и кипрский офшор. Год назад сменился управляющий — его роль теперь формально играет Татьяна Гаcанова, налоговый консультант на Кипре.

По данным Forbes, французские власти сразу после начала СВО заморозили виллу Вадима Мошковича. Возможно, так оно и было, однако сейчас "Араукария" вовсю используется под гостиницу, снять в ней одну из двух десятков спален обойдётся до 10 тыс. долларов за ночь. Места разлетаются быстро, с бронью надо спешить.

Сейчас "Араукария" вовсю используется под гостиницу, снять в ней одну из двух десятков спален обойдётся до 10 тыс. долларов за ночь. Фото © booking.com

Где живёт семья Вадима Мошковича

Известно, что в конце 2023 года Вадим Мошкович находился в Брюсселе, участвуя в заседаниях Европейского суда. Но где олигарх сейчас, неизвестно. По устаревшим данным из зарубежных бизнес-регистров, он долгое время жил на Кипре. Напомним, Вадим Мошкович имел кипрское гражданство, но весной 2022 года лишился его по решению местных властей. Впрочем, пока тянутся тяжбы по снятию санкций, миллиардеру могли и разрешить остаться на Кипре.

27-летний сын Мошковича Евгений. Фото © inkedin / jack-moshkovich

Старшие дети Мошковича, 27-летний Евгений и 24-летняя Ася, учились в престижных английских школах-интернатах, а потом в Стэнфордском университете в США. Оба осели в Калифорнии. Ася ещё доучивается. Её брат занимается венчурными инвестициями. Показательно, что он называет себя на американский манер — Jack Moshkovich. Младший несовершеннолетний сын олигарха указывает в соцсетях, что живёт в Майами.

Отец свободно может навещать своих наследников. Против Мошковича наложили санкции страны Евросоюза, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Швейцария, но не США.

Если верить базам, то российская недвижимость Вадима Мошковича оформлялась на его супругу Наталью Быковскую. У семьи, судя по всему, есть недвижимость на Рублёвке в элитном коттеджном посёлке "Николино": это два гектара земли с собственным лесом, ландшафтным садом и теннисными кортами, а также главное здание площадью 1200 квадратов, имеющее вид классической дворянской усадьбы. Оно было построено ещё до революции, а в девяностых отреставрировано. Стоимость от 1 млрд рублей.







Мошковичи занимают таунхаус площадью 500 квадратов с камином и зимним садом на территории клубного жилого комплекса "Три тополя", который ранее признавался одним из самых дорогих в столице. Расположение премиальное: на берегу Москвы-реки у сквера Девичьего поля в районе Хамовники. Цена актива около 700 млн рублей.











Почему олигарх Мошкович никак не "приземлит" холдинг "Русагро" в России 0 Возможно, он не хочет платить налоги и оставлять прибыль в России Чтобы не попасть под новые санкции на Западе Это не так быстро делается, нужно уладить много формальностей

Авторы Пётр Егоров