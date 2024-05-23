Почему миллиардер Мошкович может стать первым российским олигархом-иноагентом
Минюст проверяет на статус иноагента бенефициара агрохолдинга "Русагро" и экс-сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича. Он до сих пор не перевёл в Россию компанию, имеющую стратегическое значение. Что о нём ещё известно?
Вадим Мошкович. Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк, Владислав Шатило
Что известно про Вадима Мошковича
По ходу спецоперации Вадим Мошкович преумножил своё состояние в два раза, до 2,7 млрд долларов, — он теперь № 55 в российском рейтинге Forbes. Его с супругой бизнес тоже процветает. Только в прошлом году основанная им группа "Русагро" увеличила чистую прибыль в семь раз, до 49 млрд рублей, и выгодно купила 50% акций Нижегородского масложирового комбината.
"Русагро" — вертикально интегрированный агрохолдинг, одно из крупнейших сельскохозяйственных и продовольственных предприятий России. Выпускает сахар, зерновые культуры, молочку, майонез, подсолнечное масло, соусы и свинину, занимая в этих нишах до 15% рынка. Владеет элеваторами, заводами и фермами в 11 регионах России и 660 тыс. гектаров сельхозземли. Среди самых известных брендов — "Россиянка", "Слово мясника", "Московский провансаль" и "Чайкофский". Холдинг имеет стратегическое значение для продовольственной безопасности России.
"Русагро" в настоящее время занимает четвёртую позицию в списке крупнейших собственников сельхозугодий в стране. Во владении компании — 670 тысяч гектаров. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк
Однако всё это Мошкович может потерять. Его потребовали признать иноагентом сразу несколько депутатов Госдумы, как сообщает издание "Лента.ру". У журналистов есть ответ Минюста, который сообщил депутатам, что уже изучает их запрос. Основания тому действительно есть.
Во-первых, головной управляющий офис "Русагро" до сих пор зарегистрирован в недружественном Кипре. По мнению парламентариев, многомиллиардные дивиденды от деятельности агрохолдинга могут оседать на счетах в офшорной зоне, а потом вкладываются в европейские активы, а это ставит Мошковича в зависимость от ЕС. А ведь ещё год назад на пленарном заседании ПМЭФ президент Владимир Путин поручил правительству ускорить возвращение активов в ключевых отраслях из иностранных юрисдикций в российскую.
Во-вторых, в 2023 году олигарх участвовал в заседаниях брюссельского Европейского суда, чтобы снять с себя санкции. По данным написавших запрос депутатов, там Мошкович якобы говорил о несогласии с положением дел в аграрном секторе России. Также олигарх, как можно понять, отрицал, что делает вклад в российскую экономику, и якобы настаивал, что его предприятия используют схемы оптимизации налогов и практически не платят их на родине.
В этом здании в кипрской Никосии зарегистрирован головной офис "Русагро". Фото © 25afroditistr.com
Пока санкции с Мошковича так и не сняли, но какие-то поблажки, возможно, сделали. Например, уже не выглядит замороженным его особняк на Лазурном Берегу Франции. Продолжают превращаться в американцев его дети.
Какая недвижимость может быть у Мошковича в Ницце
На Западе считают, что с 1998 года Вадим Мошкович владеет виллой "Араукария" на четырёх гектарах прибрежной земли в Ницце. Такая роскошь, по оценке местных риелторов, стоит 6 млн долларов.
Согласно французским регистрам, сначала собственником этой недвижимости числилась люксембургская компания Prosperite ("Процветание". — Прим. авт.) во главе с Vladimir Gromov, тёзкой топ-менеджера "Русагро". Мошкович, напомним, тогда трудился сенатором от Белгородской области и в декларациях виллу не указывал.
Позднее владельцами стали сам Вадим Мошкович, у него символический один процент акций, и кипрский офшор. Год назад сменился управляющий — его роль теперь формально играет Татьяна Гаcанова, налоговый консультант на Кипре.
По данным Forbes, французские власти сразу после начала СВО заморозили виллу Вадима Мошковича. Возможно, так оно и было, однако сейчас "Араукария" вовсю используется под гостиницу, снять в ней одну из двух десятков спален обойдётся до 10 тыс. долларов за ночь. Места разлетаются быстро, с бронью надо спешить.
Сейчас "Араукария" вовсю используется под гостиницу, снять в ней одну из двух десятков спален обойдётся до 10 тыс. долларов за ночь. Фото © booking.com
Где живёт семья Вадима Мошковича
Известно, что в конце 2023 года Вадим Мошкович находился в Брюсселе, участвуя в заседаниях Европейского суда. Но где олигарх сейчас, неизвестно. По устаревшим данным из зарубежных бизнес-регистров, он долгое время жил на Кипре. Напомним, Вадим Мошкович имел кипрское гражданство, но весной 2022 года лишился его по решению местных властей. Впрочем, пока тянутся тяжбы по снятию санкций, миллиардеру могли и разрешить остаться на Кипре.
27-летний сын Мошковича Евгений. Фото © inkedin / jack-moshkovich
Старшие дети Мошковича, 27-летний Евгений и 24-летняя Ася, учились в престижных английских школах-интернатах, а потом в Стэнфордском университете в США. Оба осели в Калифорнии. Ася ещё доучивается. Её брат занимается венчурными инвестициями. Показательно, что он называет себя на американский манер — Jack Moshkovich. Младший несовершеннолетний сын олигарха указывает в соцсетях, что живёт в Майами.
Отец свободно может навещать своих наследников. Против Мошковича наложили санкции страны Евросоюза, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Швейцария, но не США.
24-летняя дочь Ася. Фото © linkedin / asya-moshkovich
Если верить базам, то российская недвижимость Вадима Мошковича оформлялась на его супругу Наталью Быковскую. У семьи, судя по всему, есть недвижимость на Рублёвке в элитном коттеджном посёлке "Николино": это два гектара земли с собственным лесом, ландшафтным садом и теннисными кортами, а также главное здание площадью 1200 квадратов, имеющее вид классической дворянской усадьбы. Оно было построено ещё до революции, а в девяностых отреставрировано. Стоимость от 1 млрд рублей.
Мошковичи занимают таунхаус площадью 500 квадратов с камином и зимним садом на территории клубного жилого комплекса "Три тополя", который ранее признавался одним из самых дорогих в столице. Расположение премиальное: на берегу Москвы-реки у сквера Девичьего поля в районе Хамовники. Цена актива около 700 млн рублей.
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