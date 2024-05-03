Совет глав ГА ООН призвал к миру на Украине на основе стамбульского соглашения

Совет глав Генеральной ассамблеи (ГА) Организации Объединённых Наций (ООН) призвал к запуску мирного процесса по решению украинского конфликта на основе стамбульского соглашения от 2022 года, которое, в частности, предусматривает нейтральный статус Незалежной. Об этом говорится в декларации, принятой по итогам встречи совета в Катаре в пятницу, 3 мая.

"В отношении военных действий на Украине совет призвал запустить мирный процесс на основе стамбульского соглашения от 2022 года", — указано в документе.