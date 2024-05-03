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3 мая, 17:33

Совет глав ГА ООН призвал к миру на Украине на основе стамбульского соглашения

Совет глав Генеральной ассамблеи (ГА) Организации Объединённых Наций (ООН) призвал к запуску мирного процесса по решению украинского конфликта на основе стамбульского соглашения от 2022 года, которое, в частности, предусматривает нейтральный статус Незалежной. Об этом говорится в декларации, принятой по итогам встречи совета в Катаре в пятницу, 3 мая.

"В отношении военных действий на Украине совет призвал запустить мирный процесс на основе стамбульского соглашения от 2022 года", — указано в документе.

Как считают члены совета, данные меры могут привести к "всеобъемлющему урегулированию конфликта между сторонами". Кроме того, они призвали к немедленному обмену пленными и поиску шагов по предотвращению эскалации ситуации.

Как сообщал Life.ru, весной 2022 года в Стамбуле стартовали российско-украинские переговоры, итогом которых стало согласование предварительной версии мирного договора. Но, как отмечал президент РФ Владимир Путин, диалог был сорван из-за вмешательства Запада, в том числе тогдашнего британского премьера Бориса Джонсона. Позднее Киев юридически запретил вести переговоры с действующими властями России. А недавно немецкая газета Die Welt раскрыла некоторые положения документа. В частности, он обязывал Киев восстановить русский язык в качестве второго государственного, отказаться от нацистской идеологии и вступления в НАТО. Члены украинской делегации подчёркивали, что это была лучшая сделка из возможных.

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ТАСС / EPA

Наталья Исакова
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