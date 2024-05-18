Киеву объяснили, как подать Москве сигнал о желании пойти на мировую TAC: Перемирие наступит быстрее, если Украина примет нейтральный статус 18 мая, 16:29 ВСУ в зоне СВО. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Если Украина согласится принять нейтральный статус и откажется от участия в военных блоках Запада, то это докажет серьёзность намерений Киева пойти на перемирие с Москвой. Об этом пишет The American Conservative.

"Принятие Украиной нейтралитета будет иметь решающее значение для любого будущего мирного соглашения. Это станет сигналом для Москвы, что Вашингтон и Киев серьёзно настроены на сохранение мира в долгосрочной перспективе", — отмечается в материале.

Пока ещё не слишком поздно, украинские власти при содействии США должны по максимуму воспользоваться возможностями дипломатически завершить военный конфликт. Однако, по мнению автора публикации, Запад своими пустыми обещаниями вечной поддержки Киева только вредит ситуации и отдаляет стороны от мирных переговоров.

Несмотря на то, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом, по словам президента РФ Владимира Путина, сейчас важно понять, с кем именно следует договариваться и в какой степени таким переговорщикам можно доверять. Российский лидер также заявил, что крайне удивлён попытками Запада диктовать условия по мирному урегулированию, ведь заключённый ранее стамбульский договор был "выброшен" украинской стороной.

Авторы Татьяна Миссуми