"С дуба рухнули, что ли": Путин ответил "советчикам" по Украине
Путин словами "с дуба рухнули" описал желание навязать России условия по Украине
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Президент РФ Владимир Путин крайне удивлён попыткам диктовать условия по мирному урегулированию украинского вопроса, ведь заключённый ранее стамбульский договор был "выброшен" той стороной. Об этом российский лидер заявил в ходе брифинга во время своего визита в Китай.
"Мы готовы обсуждать (мирное урегулирование на Украине. — Прим. Life.ru). А то выбросили это (парафированный документ в результате переговоров в Стамбуле. — Прим. Life.ru), хотели получить преимущество на поле боя, добиться стратегического положения, не получилось, ну, нате вам наши условия. С дуба рухнули, что ли? С какой стати? Безусловно, мы будем исходить из реалий, которые складываются на земле. Это само собой разумеющееся", — сказал он.
Ранее Путин заверил что планов взятия Харькова на сегодняшний день нет. Российский лидер отметил, что успехи ВС РФ на Харьковском направлении — это ответ на обстрелы мирных жителей российских городов. Кроме того, отвечая на вопросы по ситуации на Украине, президент назвал стамбульский проект договорённостей базой для переговоров.