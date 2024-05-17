"С дуба рухнули, что ли": Путин ответил "советчикам" по Украине

Президент РФ Владимир Путин крайне удивлён попыткам диктовать условия по мирному урегулированию украинского вопроса, ведь заключённый ранее стамбульский договор был "выброшен" той стороной. Об этом российский лидер заявил в ходе брифинга во время своего визита в Китай.

"Мы готовы обсуждать (мирное урегулирование на Украине. — Прим. Life.ru). А то выбросили это (парафированный документ в результате переговоров в Стамбуле. — Прим. Life.ru), хотели получить преимущество на поле боя, добиться стратегического положения, не получилось, ну, нате вам наши условия. С дуба рухнули, что ли? С какой стати? Безусловно, мы будем исходить из реалий, которые складываются на земле. Это само собой разумеющееся", — сказал он.