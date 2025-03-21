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21 марта, 07:53

СК предъявил замглаве Дубны обвинение в злоупотреблении полномочиями

Замглаве Дубны Гришину предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями

Павел Гришин. Обложка © VK / Администрация г.о. Дубна

Павел Гришин. Обложка © VK / Администрация г.о. Дубна

Заместителю главы подмосковной Дубны Павлу Гришину предъявили обвинение. Ему инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

«Следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области заместителю главы администрации городского округа Дубна предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями», — рассказали в СК.

Обвиняемый в апреле 2022 года находился на должности гендиректора АО «Производственно-техническое объединение городского хозяйства». Он, воспользовавшись служебным положением, незаконным путём получил денежное вознаграждение в размере 10% от свободного остатка прибыли организации за 2021 год в сумме более 797 тыс. рублей.

Сообщается, что в ходе допроса задержанный полностью признал вину. Дмитровский городской суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

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Напомним, ранее стало известно о задержании Замглавы Дубны Павла Гришина за превышение полномочий. А до этого Life.ru сообщал о задержании экс-начальника Управления на Транспорте МВД РФ по Приволжскому ФО Александра Бережного. Его тоже подозревают в превышении должностных полномочий, а также мошенничестве.

Мария Любицкая
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