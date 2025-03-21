СК предъявил замглаве Дубны обвинение в злоупотреблении полномочиями

«Следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области заместителю главы администрации городского округа Дубна предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями», — рассказали в СК.

Обвиняемый в апреле 2022 года находился на должности гендиректора АО «Производственно-техническое объединение городского хозяйства». Он, воспользовавшись служебным положением, незаконным путём получил денежное вознаграждение в размере 10% от свободного остатка прибыли организации за 2021 год в сумме более 797 тыс. рублей.