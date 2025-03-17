В Ростовской области уволили сидящую в СИЗО замгубернатора Федотову
Лилия Федотова. Обложка © VK / Правительство Ростовской области
В Ростовской области освобождена от должности заместитель губернатора – министр финансов Лилия Федотова. Решение принято в связи с истечением срока действия трудового контракта. Также против чиновницы ранее было возбуждено уголовное дело.
«С Федотовой служебный контракт расторгнут в связи с окончанием срока его действия», — сказал ТАСС заместитель министра информационной политики региона Сергей Тюрин.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против замгубернатора Ростовской области Федотовой за превышение должностных полномочий при осуществлении финансово-кредитной политики региона. Она набрала кредиты на нужды Ростовской области на 12 миллиардов рублей. На работе и в доме замгубернатора прошли обыски. Позднее суд арестовал Федотову на 2 месяца.