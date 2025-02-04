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Регион
4 февраля, 18:35

Суд арестовал на два месяца главу Минфина Ростовской области Федотову

Замгубернатора и министр финансов Ростовской области Лилия Федотова в зале суда. Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

Замгубернатора и министр финансов Ростовской области Лилия Федотова в зале суда. Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил под арест на два месяца замгубернатора и министра финансов региона Лилию Федотову. В её отношении возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

«Суд постановил избрать Федотовой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца»,приводит решение судьи ТАСС.

Представители следствия призывали суд избрать чиновнице меру пресечения в виде ареста на два месяца, а защита настаивала на домашнем аресте. Подсудимая заявила, что не станет скрываться от правосудия и уточнила, что ездила в Турцию, но это было во время отпуска.

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Напомним, дело против Лилии Федотовой возбудил СК России. Следователи подозревают её в превышении должностных полномочий при проведении финансово-кредитной политики Ростовской области. Предполагается, что чиновница взяла кредит на 12 миллиардов рублей на нужды региона по ставке более 6% годовых, хотя располагала доступными средствами в областном бюджете. Вчера силовики провели обыски у Федотовой дома и на месте работы.

Юрий Лысенко
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