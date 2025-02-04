Суд арестовал на два месяца главу Минфина Ростовской области Федотову

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил под арест на два месяца замгубернатора и министра финансов региона Лилию Федотову. В её отношении возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

«Суд постановил избрать Федотовой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — приводит решение судьи ТАСС.

Представители следствия призывали суд избрать чиновнице меру пресечения в виде ареста на два месяца, а защита настаивала на домашнем аресте. Подсудимая заявила, что не станет скрываться от правосудия и уточнила, что ездила в Турцию, но это было во время отпуска.