Суд Москвы продлил ходатайство об аресте по делу Блиновской

Савёловский суд Москвы 13 февраля намерен провести слушания, на которых гособвинение запросит наказание для блогера Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.

Кроме того, на заседании стало известно, что суд освободил пенсионные счета родителей Елены Блиновской от ареста, но оставил в силе ограничения на их имущество. Также продлены меры по ограничению собственности всех компаний, связанных с «королевой марафонов», до 2 мая.