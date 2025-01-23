Суд Москвы продлил ходатайство об аресте по делу Блиновской
Савёловский суд Москвы 13 февраля намерен провести слушания, на которых гособвинение запросит наказание для блогера Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.
Кроме того, на заседании стало известно, что суд освободил пенсионные счета родителей Елены Блиновской от ареста, но оставил в силе ограничения на их имущество. Также продлены меры по ограничению собственности всех компаний, связанных с «королевой марафонов», до 2 мая.
Напомним, Блиновская заявила, что подписала явку с повинной сразу же, как только началось следствие. Показания дал и её супруг, который ради заседания суда вернулся с СВО. По его словам, благоверная даже его подсадила на свои «марафоны желаний», а также признал вину в уклонении от уплаты налогов. Блогерша тем временем продолжает оставаться в СИЗО. Недавно стало известно, что, она пробудет там до 2 мая.
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