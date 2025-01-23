Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 января, 16:21

Суд Москвы продлил ходатайство об аресте по делу Блиновской

Савёловский суд Москвы 13 февраля намерен провести слушания, на которых гособвинение запросит наказание для блогера Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.

Кроме того, на заседании стало известно, что суд освободил пенсионные счета родителей Елены Блиновской от ареста, но оставил в силе ограничения на их имущество. Также продлены меры по ограничению собственности всех компаний, связанных с «королевой марафонов», до 2 мая.

Суд обязал семью Блиновских вернуть банку полмиллиарда рублей
Суд обязал семью Блиновских вернуть банку полмиллиарда рублей

Напомним, Блиновская заявила, что подписала явку с повинной сразу же, как только началось следствие. Показания дал и её супруг, который ради заседания суда вернулся с СВО. По его словам, благоверная даже его подсадила на свои «марафоны желаний», а также признал вину в уклонении от уплаты налогов. Блогерша тем временем продолжает оставаться в СИЗО. Недавно стало известно, что, она пробудет там до 2 мая.

Обложка ©

Life.ru

Александра Мышляева
  • Новости
  • Елена Блиновская
  • Мошенничество
  • Поп-культура и Развлечения
  • Происшествия
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar