Суд продлил арест Елене Блиновской до 2 мая
Елена Блиновская. Обложка © Life.ru
Савёловский суд столицы вынес решение по делу блогерши Елены Блиновской. «Королева марафонов» пробудет под арестом до 2 мая, передаёт корреспондент Life.ru из зала суда.
На заседании, к слову, присутствовал и муж Елены — Алексей Блиновский. Он признал вину в уклонении от уплаты налогов и дроблении бизнеса, но все доходы назвал законными.
Напомним, в сентябре 2024 года суд продлил срок ареста Блиновской по делу о неуплате налогов до 2 февраля 2025 года. В октябре прошлого года на её счетах были разблокированы средства на сумму более 165 миллионов рублей, чтобы «королева марафонов» могла оплатить все свои долги. В ноябре Блиновская была признана банкротом. Сегодня на заседании суда она заявила, что с самого начала признавала свою вину в неуплате налогов. Также выяснилось, что блогерша подсадила на свои «марафоны желаний» супруга.