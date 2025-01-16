Суд продлил арест Елене Блиновской до 2 мая

Савёловский суд столицы вынес решение по делу блогерши Елены Блиновской. «Королева марафонов» пробудет под арестом до 2 мая, передаёт корреспондент Life.ru из зала суда.

На заседании, к слову, присутствовал и муж Елены — Алексей Блиновский. Он признал вину в уклонении от уплаты налогов и дроблении бизнеса, но все доходы назвал законными.