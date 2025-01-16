Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 января, 15:58

Суд продлил арест Елене Блиновской до 2 мая

Елена Блиновская. Обложка © Life.ru

Елена Блиновская. Обложка © Life.ru

Савёловский суд столицы вынес решение по делу блогерши Елены Блиновской. «Королева марафонов» пробудет под арестом до 2 мая, передаёт корреспондент Life.ru из зала суда.

На заседании, к слову, присутствовал и муж Елены — Алексей Блиновский. Он признал вину в уклонении от уплаты налогов и дроблении бизнеса, но все доходы назвал законными.

Life.ru получил первый комментарий Блиновского после очной ставки с женой
Life.ru получил первый комментарий Блиновского после очной ставки с женой

Напомним, в сентябре 2024 года суд продлил срок ареста Блиновской по делу о неуплате налогов до 2 февраля 2025 года. В октябре прошлого года на её счетах были разблокированы средства на сумму более 165 миллионов рублей, чтобы «королева марафонов» могла оплатить все свои долги. В ноябре Блиновская была признана банкротом. Сегодня на заседании суда она заявила, что с самого начала признавала свою вину в неуплате налогов. Также выяснилось, что блогерша подсадила на свои «марафоны желаний» супруга.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Елена Блиновская
  • Мошенничество
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar