Экс-замглавы Тамбовской области задержан за крупную взятку от «майонезного короля»
SHOT: Экс-замглавы Тамбовской области Иванов задержан за взятку от Мошковича
Сергей Иванов. Обложка © taminfo.ru
Бывший заместитель губернатора Тамбовской области Сергей Иванов задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, он получил деньги от экс-сенатора, основателя группы «Русагро» Вадима Мошковича, который с конца марта находится под следствием за мошенничество. Предварительно, бизнесмен сам сдал Иванова.
В ближайшее время бывшему чиновнику изберут меру пресечения.
Напомним, Вадима Мошковича задержали в Москве 26 марта. В офисах его компании прошли обыски. Предпринимателя подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и незаконном завладении активами крупного саратовского масложирового холдинга «Солнечные продукты» на сумму более 1 миллиарда рублей. По данным следствия, возможным соучастником является Максим Басов — в отношении него уже подано ходатайство о заключении под стражу. Мошкович был арестован, но представители холдинга заявили о готовности внести залог в размере 1 миллиарда рублей для его освобождения. Бизнесмену 58 лет, с 26 мая 2006 года по декабрь 2014 года он был сенатором от Белгородской области.