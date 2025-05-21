Экс-замглавы Тамбовской области задержан за крупную взятку от «майонезного короля»

Напомним, Вадима Мошковича задержали в Москве 26 марта. В офисах его компании прошли обыски. Предпринимателя подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и незаконном завладении активами крупного саратовского масложирового холдинга «Солнечные продукты» на сумму более 1 миллиарда рублей. По данным следствия, возможным соучастником является Максим Басов — в отношении него уже подано ходатайство о заключении под стражу. Мошкович был арестован, но представители холдинга заявили о готовности внести залог в размере 1 миллиарда рублей для его освобождения. Бизнесмену 58 лет, с 26 мая 2006 года по декабрь 2014 года он был сенатором от Белгородской области.