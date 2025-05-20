«Майонезный король» Вадим Мошкович стал фигурантом ещё одного уголовного дела
Против основателя «Русагро» Мошковича возбудили дело об особо крупной взятке
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В отношении основателя компании «Русагро» Вадима Мошковича возбуждено уголовное дело по обвинению в даче взятки в особо крупном размере. Об этом заявила следователь в Мещанском суде Москвы во время рассмотрения ходатайства о продлении меры пресечения.
«В отношении Мошковича Вадима Николаевича возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 291 Уголовного кодекса РФ — дача взятки в особо крупном размере», — сообщила она в суде.
Адвокаты выступили против приобщения документа о возбуждении нового дела, указав, что материалы по нему не были представлены.
Как уже сообщал Life.ru, Вадим Мошкович был задержан в Москве 26 марта. В офисах его компании прошли обыски. Бизнесмена подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и незаконном завладении активами крупного масложирового холдинга на сумму более 1 миллиарда рублей. По данным следствия, возможным соучастником является Максим Басов — в отношении него уже подано ходатайство о заключении под стражу. Уголовные дела возбуждены. На фоне задержания акции «Русагро» упали более чем на 20%. Мошкович был арестован, но представители холдинга заявили о готовности внести залог в размере 1 миллиарда рублей для его освобождения