«Майонезный король» Вадим Мошкович стал фигурантом ещё одного уголовного дела

В отношении основателя компании «Русагро» Вадима Мошковича возбуждено уголовное дело по обвинению в даче взятки в особо крупном размере. Об этом заявила следователь в Мещанском суде Москвы во время рассмотрения ходатайства о продлении меры пресечения.

«В отношении Мошковича Вадима Николаевича возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 291 Уголовного кодекса РФ — дача взятки в особо крупном размере», — сообщила она в суде.