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2 апреля, 11:31

Ущерб более 30 млрд рублей: Раскрыты новые подробности в деле основателя «Русагро»

«Коммерсант»: Следствие обвинило Мошковича и Басова в мошенничестве на ₽30 млрд

Вадим Мошкович. Обложка © ТАСС / ЕРА

Вадим Мошкович. Обложка © ТАСС / ЕРА

В уголовном деле основателя ГК «Русагро» Вадима Мошковича и бывшего гендиректора фирмы Максима Басова о захвате масложирового холдинга «Солнечные продукты» появились новые подробности. О них написал «Коммерсант», ссылаясь на следственный департамент МВД.

По данным следствия, Мошкович и Басов убедили основателя холдинга Владислава Бурова продать им 85% акций в обмен на инвестиции. Обещанных вложений не последовало, а ущерб составил свыше 30 миллиардов рублей.

«Мошкович и Басов путём обмана убедили Бурова в необходимости продажи акций, которые составляют 85% уставного капитала, обещая в том числе инвестиции со стороны подконтрольных Мошковичу организаций, восстановление платёжеспособности «Солнечных продуктов» и продолжения совместной предпринимательской деятельности по производству масложировой продукции», — говорится в сообщении.

Адвокаты предпринимателей назвали предъявленное обвинение незаконным. По информации защиты, в уголовном деле речь идёт исключительно о коммерческом споре.

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А ранее Life.ru сообщал, что Вадима Мошковича задержали в Москве 26 марта. В офисах его фирмы прошли обыски. Бизнесмена подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и захвате активов крупного масложирового холдинга на сумму свыше 1 млрд рублей. Соучастником может быть Максим Басов, следствие попросили заключить его под стражу. Уголовные дела уже возбуждены. В результате задержания акции «Русагро» упали более чем на 20%. Мошковича арестовали на два месяца. Холдинг заявил о готовности внести залог в размере 1 миллиарда рублей для освобождения предпринимателя.

Дарья Нарыкова
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