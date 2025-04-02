Ущерб более 30 млрд рублей: Раскрыты новые подробности в деле основателя «Русагро»
«Коммерсант»: Следствие обвинило Мошковича и Басова в мошенничестве на ₽30 млрд
Вадим Мошкович. Обложка © ТАСС / ЕРА
В уголовном деле основателя ГК «Русагро» Вадима Мошковича и бывшего гендиректора фирмы Максима Басова о захвате масложирового холдинга «Солнечные продукты» появились новые подробности. О них написал «Коммерсант», ссылаясь на следственный департамент МВД.
По данным следствия, Мошкович и Басов убедили основателя холдинга Владислава Бурова продать им 85% акций в обмен на инвестиции. Обещанных вложений не последовало, а ущерб составил свыше 30 миллиардов рублей.
«Мошкович и Басов путём обмана убедили Бурова в необходимости продажи акций, которые составляют 85% уставного капитала, обещая в том числе инвестиции со стороны подконтрольных Мошковичу организаций, восстановление платёжеспособности «Солнечных продуктов» и продолжения совместной предпринимательской деятельности по производству масложировой продукции», — говорится в сообщении.
Адвокаты предпринимателей назвали предъявленное обвинение незаконным. По информации защиты, в уголовном деле речь идёт исключительно о коммерческом споре.
А ранее Life.ru сообщал, что Вадима Мошковича задержали в Москве 26 марта. В офисах его фирмы прошли обыски. Бизнесмена подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и захвате активов крупного масложирового холдинга на сумму свыше 1 млрд рублей. Соучастником может быть Максим Басов, следствие попросили заключить его под стражу. Уголовные дела уже возбуждены. В результате задержания акции «Русагро» упали более чем на 20%. Мошковича арестовали на два месяца. Холдинг заявил о готовности внести залог в размере 1 миллиарда рублей для освобождения предпринимателя.