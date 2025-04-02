Ущерб более 30 млрд рублей: Раскрыты новые подробности в деле основателя «Русагро»

В уголовном деле основателя ГК «Русагро» Вадима Мошковича и бывшего гендиректора фирмы Максима Басова о захвате масложирового холдинга «Солнечные продукты» появились новые подробности. О них написал «Коммерсант», ссылаясь на следственный департамент МВД.

По данным следствия, Мошкович и Басов убедили основателя холдинга Владислава Бурова продать им 85% акций в обмен на инвестиции. Обещанных вложений не последовало, а ущерб составил свыше 30 миллиардов рублей.

«Мошкович и Басов путём обмана убедили Бурова в необходимости продажи акций, которые составляют 85% уставного капитала, обещая в том числе инвестиции со стороны подконтрольных Мошковичу организаций, восстановление платёжеспособности «Солнечных продуктов» и продолжения совместной предпринимательской деятельности по производству масложировой продукции», — говорится в сообщении.