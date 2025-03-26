Задержанного основателя «Русагро» подозревают в мошенничестве в особо крупном размере
SHOT: Основателя «Русагро» подозревают в мошенничестве в особо крупном размере
Вадим Мошкович. Обложка © ТАСС / Михаил Джапаридзе
Задержанный основатель холдинга «Русагро» Вадим Мошкович подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. На данный момент принимается решение о возбуждении уголовного дела, пишет SHOT.
По данным телеграм-канала, в офисах агрохолдинга, расположенных в четырёх регионах России, проводятся обыски. Правоохранители нагрянули в филиалы Москвы, Белгорода, Саратова и Тамбова.
Напомним, ранее стало известно о задержании основателя «Русагро» Вадима Мошковича в Москве. А до этого Life.ru сообщал о задержании замглавы Дубны Павла Гришина за превышение полномочий. Ему уже предъявили обвинение. Чиновник в апреле 2022 года находился на должности гендиректора АО «Производственно-техническое объединение городского хозяйства».