Акции холдинга «Русагро» упали более чем на 20% на фоне задержания Мошковича

Акции холдинга «Русагро» упали более чем на 20%. Об этом свидетельствуют данные торгов. Падение произошло на фоне задержания его основателя Вадима Мошковича и проведения обысков в офисах компании.

На 16:02 по московскому времени акции находились на уровне 180,1 рублей за бумагу (-20,37%). К 17:13 (по мск) они замедлили снижение до 188,7 рублей.