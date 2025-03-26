Акции холдинга «Русагро» упали более чем на 20% на фоне задержания Мошковича
Акции холдинга «Русагро» упали более чем на 20%. Об этом свидетельствуют данные торгов. Падение произошло на фоне задержания его основателя Вадима Мошковича и проведения обысков в офисах компании.
На 16:02 по московскому времени акции находились на уровне 180,1 рублей за бумагу (-20,37%). К 17:13 (по мск) они замедлили снижение до 188,7 рублей.
Ранее была раскрыта причина задержания главы «Русагро». Одной из причин является подозрение в захвате активов крупного масложирового холдинга «Солнечные продукты» на сумму более 1 миллиарда рублей. Напомним, что Вадима Мошковича задержали в Москве. В офисах его компании в столице и Белгороде проводятся обыски.
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