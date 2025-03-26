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26 марта, 13:45

Раскрыта причина задержания главы «Русагро» Мошковича

Mash: Задержанного главу «Русагро» Мошковича заподозрили в захвате активов

Вадим Мошкович. Обложка © Wikipedia

Вадим Мошкович. Обложка © Wikipedia

Одной из причин задержания основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича является подозрение в захвате активов крупного масложирового холдинга «Солнечные продукты» на сумму более 1 миллиарда рублей. Об этом пишет Mash.

По информации телеграм-канала, в отношении бизнесмена уже возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия. Сообщником Мошковича может быть Максим Басов, занимавший пост гендиректора «Русагро» до ноября 2021 года.

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Напомним, ранее стало известно о задержании Вадима Мошковича в Москве. В офисах его компании, расположенных как в столице, так и в Белгороде, проводятся обыски. Основателя «Русагро» подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Дарья Нарыкова
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