Раскрыта причина задержания главы «Русагро» Мошковича
Mash: Задержанного главу «Русагро» Мошковича заподозрили в захвате активов
Вадим Мошкович. Обложка © Wikipedia
Одной из причин задержания основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича является подозрение в захвате активов крупного масложирового холдинга «Солнечные продукты» на сумму более 1 миллиарда рублей. Об этом пишет Mash.
По информации телеграм-канала, в отношении бизнесмена уже возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия. Сообщником Мошковича может быть Максим Басов, занимавший пост гендиректора «Русагро» до ноября 2021 года.
Напомним, ранее стало известно о задержании Вадима Мошковича в Москве. В офисах его компании, расположенных как в столице, так и в Белгороде, проводятся обыски. Основателя «Русагро» подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.