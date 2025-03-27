Суд арестовал основателя «Русагро» Мошковича на два месяца

Основатель агрохолдинга «Русагро» и экс-сенатор от Белгородской области Вадим Мошкович арестован на два месяца. Такое решение вынес Мещанский суд Москвы. Он пробудет в СИЗО до 25 мая.

На судебном заседании защита бизнесмена выдвинула просьбу освободить его под залог в один миллиард рублей, подчёркивая его добропорядочность и вклад в экономику. Однако обвинение отклонило просьбу и указало, что Мошкович может улететь в Израиль на частном самолёте. В ходе разбирательства также выяснилось, что основатель крупного холдинга владеет недвижимостью за пределами страны, а его дети имеют гражданство других государств.