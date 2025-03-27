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Регион
27 марта, 10:42

Суд арестовал основателя «Русагро» Мошковича на два месяца

Задержанный экс-сенатор от Белгородской области Вадим Мошкович. Обложка © Пресс-служба Мещанского суда

Задержанный экс-сенатор от Белгородской области Вадим Мошкович. Обложка © Пресс-служба Мещанского суда

Основатель агрохолдинга «Русагро» и экс-сенатор от Белгородской области Вадим Мошкович арестован на два месяца. Такое решение вынес Мещанский суд Москвы. Он пробудет в СИЗО до 25 мая.

На судебном заседании защита бизнесмена выдвинула просьбу освободить его под залог в один миллиард рублей, подчёркивая его добропорядочность и вклад в экономику. Однако обвинение отклонило просьбу и указало, что Мошкович может улететь в Израиль на частном самолёте. В ходе разбирательства также выяснилось, что основатель крупного холдинга владеет недвижимостью за пределами страны, а его дети имеют гражданство других государств.

Накануне стало известно о задержании Вадима Мошковича в Москве. В офисах его компании прошли обыски. Основателя «Русагро» подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, а также в захвате активов крупного масложирового холдинга на сумму более 1 миллиарда рублей. Возбуждены уголовные дела. Из-за задержания Мошковича акции холдинга «Русагро» упали более чем на 20%. Сам холдинг выразил готовность внести залог за бизнесмена в размере 1 млрд рублей.

Задержанный глава «Русагро» Мошкович имеет израильское гражданство
Задержанный глава «Русагро» Мошкович имеет израильское гражданство
Оксана Попова
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