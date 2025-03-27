Холдинг «Русагро» готов заплатить 1 млрд рублей залога за Мошковича

Экс-сенатор Вадим Мошкович просит освободить его под залог в размере одного миллиарда рублей. Залог готова внести его компания «Русагро». Сейчас в Мещанском суде слушается его дело.

«Прошу суд приобщить заявление компании «Русагро», которая готова внести залог в 1 млрд рублей за Мошковича. Прошу приобщить документы о наличии у компании таких средств», — заявил адвокат Мошковича, чьи слова приводит ТАСС.

Однако следственные органы не разделяют его оптимизма и выражают уверенность, что бизнесмен может воспользоваться частным джетом для побега в Израиль. В связи с этим они настаивают на его аресте, подчёркивая риски, связанные с возможным уклонением от правосудия.