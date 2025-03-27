Холдинг «Русагро» готов заплатить 1 млрд рублей залога за Мошковича
Задержанный экс-сенатор от Белгородской области Вадим Мошкович. Обложка © Пресс-служба Мещанского суда
Экс-сенатор Вадим Мошкович просит освободить его под залог в размере одного миллиарда рублей. Залог готова внести его компания «Русагро». Сейчас в Мещанском суде слушается его дело.
Задержанный экс-сенатор от Белгородской области Вадим Мошкович. Видео © Пресс-служба Мещанского суда
«Прошу суд приобщить заявление компании «Русагро», которая готова внести залог в 1 млрд рублей за Мошковича. Прошу приобщить документы о наличии у компании таких средств», — заявил адвокат Мошковича, чьи слова приводит ТАСС.
Однако следственные органы не разделяют его оптимизма и выражают уверенность, что бизнесмен может воспользоваться частным джетом для побега в Израиль. В связи с этим они настаивают на его аресте, подчёркивая риски, связанные с возможным уклонением от правосудия.
Накануне стало известно о задержании Вадима Мошковича в Москве. В офисах его компании, расположенных как в столице, так и в Белгороде, прошли обыски. Основателя «Русагро» подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, а также в захвате активов крупного масложирового холдинга на сумму более 1 миллиарда рублей. Возбуждены уголовные дела. Из-за задержания Мошковича акции холдинга «Русагро» упали более чем на 20%.