Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 марта, 10:01

Холдинг «Русагро» готов заплатить 1 млрд рублей залога за Мошковича

Задержанный экс-сенатор от Белгородской области Вадим Мошкович. Обложка © Пресс-служба Мещанского суда

Задержанный экс-сенатор от Белгородской области Вадим Мошкович. Обложка © Пресс-служба Мещанского суда

Экс-сенатор Вадим Мошкович просит освободить его под залог в размере одного миллиарда рублей. Залог готова внести его компания «Русагро». Сейчас в Мещанском суде слушается его дело.

Задержанный экс-сенатор от Белгородской области Вадим Мошкович. Видео © Пресс-служба Мещанского суда

«Прошу суд приобщить заявление компании «Русагро», которая готова внести залог в 1 млрд рублей за Мошковича. Прошу приобщить документы о наличии у компании таких средств», — заявил адвокат Мошковича, чьи слова приводит ТАСС.

Однако следственные органы не разделяют его оптимизма и выражают уверенность, что бизнесмен может воспользоваться частным джетом для побега в Израиль. В связи с этим они настаивают на его аресте, подчёркивая риски, связанные с возможным уклонением от правосудия.

Задержанный глава «Русагро» Мошкович имеет израильское гражданство
Задержанный глава «Русагро» Мошкович имеет израильское гражданство

Накануне стало известно о задержании Вадима Мошковича в Москве. В офисах его компании, расположенных как в столице, так и в Белгороде, прошли обыски. Основателя «Русагро» подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, а также в захвате активов крупного масложирового холдинга на сумму более 1 миллиарда рублей. Возбуждены уголовные дела. Из-за задержания Мошковича акции холдинга «Русагро» упали более чем на 20%.

Оксана Попова
  • Новости
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar